عضو بالشيوخ: ثورة 30 يونيو انطلاقة حقيقية نحو المستقبل

أكد الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو ستظل ثورة انتصار مصر على الأرهاب وسحق التطرف، والانتصار لوحدة الوطن ورفض اختطافه من قبل قلة من الإخوان الارهابيين.

ونوه د.حسين خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بكلمة الرئيس السيسي في ذكرى الثورة، والتي أكد فيها أن حجم التحديات التي واجهها الشعب منذ عام 2011 غرس في نفوس الأبناء قوة من نوع خاص، وقد عاش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والابناء وضياع المقدرات.

ولفت إلى أن جيل 30 يونيو الذي نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى إلى الاستقرار قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التي تشهد تقدم سريع يطول كل شبر من أنحاء الوطن. قائلا: إنها كلمة معبرة وكاشفة لكل ما تم في الوطن من إنجازات حقيقية وملموسة.

وأوضح وكيل صحة الشيوخ، أنه وبعد مرور 10 سنوات على 30 يونيو، تأكد للجميع انها كانت ضرورية وانها كانت لازمة الحدوث لانقاذ الوطن ووقف تيار الإرهاب ووأده في بدايته، كما أن الدولة مضت على مدار الـ 10 سنوات الماضية، وبقيادة الرئيس السيسي، فى مسارى بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل.

واختتم د.خضير، ثورة 30 يونيو فجر جديد لمصر وانطلاقة حقيقية لها نحو المستقبل، بقيادة الرئيس السيسي.