رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

تحدد بشكل رسمي ممثلي مصر في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل 2023-2024.

ويشارك بطل الدوري المصري والوصيف في دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الثالث والرابع في مسابقة الكونفدرالية.

وضمن الأهلي متصدر جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، وبيراميدز “الوصيف” برصيد 67 نقطة، المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، بعد فقدان فيوتشر والزمالك الأمل رسميا في اللحاق بهما.

ويتبقى للأهلي 5 مباريات مؤجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، تعزز حظوظه في حصد اللقب.

ويشارك فريق بيراميدز “حديث العهد” في بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، مع استمرار فرصة في التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه أيضا.

كما حجز فيوتشر صاجب المركز الثالث برصيد 57 نقطة، والزمالك الرابع برصيد 56 نقطة، مقعدهما في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد تأكد عدم لحاق فريق المصري صاحب المركز الخامس برصيد 44 نقطة في اللحاق بهما، مع تبقي 3 جولات فقط من نهاية المسابقة.

ترتيب الدوري المصري:

1- الأهلي - 68 نقطة

2- بيراميدز - 67 نقطة

3- فيوتشر - 57 نقطة

4- الزمالك - 56 نقطة

5- المصري - 44 نقطة

6- المقاولون العرب - 43 نقطة

7- فاركو .-41 نقطة

8- الاتحاد - 41 نقطة

9- إنبي - 39 نقطة

10- سموحة - 36 نقطة

11- البنك الأهلي - 35 نقطة

12- الإسماعيلي - 34 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا - 33 نقطة

14- أسوان - 33 نقطة

15- طلائع الجيش - 32 نقطة

16- غزل المحلة - 32 نقطة

17- الداخلية - 29 نقطة

18- حرس الحدود - 20 نقطة (هبط رسميا)