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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهمة مستحيلة.. كيف يصعد الزمالك لدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي؟

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

بات غياب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن المشاركة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، الموسم المقبل، مؤكدا بنسبة تتخطى 99%.

ويشارك بطل الدوري المصري والوصيف في دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الثالث والرابع في مسابقة الكونفدرالية.

وحجز فريق بيراميدز مقعده في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على سموحة بنتيجة 5-2، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر بيراميدز ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 67 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، مع تبقى 6 مباريات أقل لصالح المارد الأحمر، ويحل فيوتشر ثالثا برصيد 57 نقطة والزمالك رابعا برصيد 56 نقطة.

فرصة وحيدة “شبه مستحيلة” أمام الزمالك للتأهل لدوري الأبطال:

من الناحية النظرية يعد الأهلي الأقرب لمرافقة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا  بنسبة تقترب من 100%، إذ يكيفيه الانتصار في مباراة من أصل 9 مواجهات لتحقيق الهدف.

السيناريو الوحيد الذي يضمن تأهل الزمالك لمسابقة دوري أبطال إفريقيا هو الفوز في آخر 3 مباريات له للوصول إلى النقطة 65 مع خسارة الأهلي جميع مبارياته المتبقية، وتعثر فيوتشر في مباراة على الأقل.

كما يحتاج الزمالك للفوز على الأهلي بفارق أكثر من 3 أهداف، لكي يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة، متفوقا على الأهلي في المواجهات المباشرة.

يذكر أن الأهلي تغلب على الزمالك بثلاثية نظيفة في لقاء الدور الأول.

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مهمة مستحيلة.. كيف يصعد الزمالك لدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي؟

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