فستان مشجر.. هبة مجدي تتألق في إطلالة مميزة .. شاهد

شاركت الفنانة هبة مجدي عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هبة في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان مشجر ومعتمده علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها الصفراء علي كتفيها.

أعمال هبة مجدي

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي “المداح” وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.

شارك في مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجُدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهم يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حمادة، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل “طاقة القدر” ولأول مرة في سلسلة “المداح”، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورًا مؤثرًا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التى تظهر في صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رانيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.