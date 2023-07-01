أخبار التعليم| مجلس كلية التمريض بجامعة عين شمس  يكرم رئيس الجامعة والنواب.. للمرة الأولى | مصر نائبًا لرئيس لجنة علوم المحيطات في اليونسكو

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية



مجلس كلية التمريض بجامعة عين شمس يكرم رئيس الجامعة والنواب

كرم مجلس كلية التمريض بجامعة عين شمس فى جلسته المنعقدة يوم ٦/٢٥ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ، الدكتورأيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وذلك تقديرا لجهودهم المتميزه وما بذلوه من عطاء وإنجازات للجامعة ودعمهم المستمر للكليه حتي حصولها علي الإعتماد وضمان الجودة للمرة الثالثة علي التوالى ، وذلك بإهدائهم درع الكلية، عقد المجلس برئاسه الدكتورة سحر موسي عميد الكلية وبحضور السادة وكلاء الكلية ، الدكتور طايع عبد اللطيف الأستاذ بكلية الزراعة بالجامعة ، ورؤساء الأقسام ورؤساء الوحدات وأمين الكلية.







للمرة الأولى | مصر نائبًا لرئيس لجنة علوم المحيطات في اليونسكو





فازت مصر ممثلة بالدكتور عمرو زكريا حمودة – رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد- بمنصب نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات باليونيسكو(IOC UNESCO) فى الإنتخابات التى عقدت خلال إجتماع الجمعية العمومية للجنة الحكومية لعلوم المحيطات بمقر اليونسكو بباريس خلال الفترة من 20 الى 30 يونيو 2023.







إعلان مهم للالتحاق بالبرنامج التدريبي المجاني لطلاب جامعة عين شمس





أعلنت جامعة عين شمس، أنها تهيب اللجنة التنظيمية لإعداد البرنامج التدريبي المكثف المقدم لطلاب جامعة عين شمس للتأهيل للمشاركة بالمشروع الوطني للقراءة في نسخته الثالثة 2023 ، بقسم اللغة العربية بكلية التربية بالجامعة ، للطلاب الراغبين في التقدم للتدريب، سرعة تعبئة الفورم المرفق على رابط التسجيل وذلك قبل غلق باب التسجيل في 5 يوليو 2023





تفاصيل التقديم لوظائف الأعلى للجامعات



أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف التنفيذية الشاغرة، في إداراته المختلفة ، وذعن طريق الندب الكلي للعاملين بالجهات الخاضعة وذلك عن طريق القانون الخدمة المدنية والتى من المقرر أن يغلق باب التقدم غدا1 يوليو





جامعة القاهرة اعلن موعد نتيجة الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الثانى





أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد نتيجة طلبات الالتماس على التى قدمها الطلاب على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.







سياسة واقصاد القاهرة:نتيجة الفصل الدراسى الثانى بعد عيد الأضحى





أعلن الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .







رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: يوضح الفرق بين الطالب المصري و طلاب الغرب



قال الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن مصر غنية بناسها وهي أكبر بلد عربي ويوجد بها عدد كبير جدا من الشباب في مصر وأنا أرى أنه يجب علينا أن ننظر إلى الشباب كطاقة وليس كعدد، وأن علينا أن نجد طرقا لتأهيل هؤلاء الشباب للمساهمة في بناء حياتهم وعليه بناء مجتمعاتهم.





عميدة حاسبات عين شمس لصدي البلد تنفيذ المبنى الجديد وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية



قالت الدكتورة نجوي بدر عميدة كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس ، أن الجامعة وضعت خطة لتنفيذ مبني للكلية وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية ليكون ، كما سيكون المبنى وفق مواصفات الأبنية الذكية لتواكب العصر وتتفق وطبيعة الدراسة بالكلية.





