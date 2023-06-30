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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميدان المحطة بأسوان شاهد على نجاح ثورة 30 يونيو

ميدان المحطة بأسوان
ميدان المحطة بأسوان

توجد فى مختلف محافظات الجمهورية ميادين عديدة تعتبر شاهدة على حكايات ثورة 30 يونيو، وشاهدة على نضال المصريين ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية. 

وفى هذا الإطار نجد أن " ميدان المحطة " من أبرز وأشهر الميادين بمحافظة أسوان حيث أن الميدان شهد العديد من الفعاليات خلال أيام ثورة 30 يونيو وما أعقبها من أحداث ، كما كان شاهداً على إنطلاق فعالياتها.

محافظ أسوان يتابع جهود الوحدات المحلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك

ثورة 30 يونيو 

ونستعرض عبر السطور التالية من خلال منصة " صدى البلد " ذكريات ميدان المحطة " الشهداء " بأسوان منذ إنطلاق ثورة 25 يناير حيث شهد الميدان إعتصام العديد من الشباب من مختلف الأعمار السنية حتى سقط نظام الرئيس محمد حسنى مبارك، وتعالت وقتذاك أصوات الاحتفالات عندما أعلن اللواء عمر سليمان تخلي الرئيس مبارك عن السلطة ، وتكليف القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد في 11 فبراير 2011 .

كما شهد ميدان المحطة بأسوان فعاليات المطالبة بإسقاط نظام المعزول محمد مرسي، وشارك العديد من أبناء أسوان فى ثورة 30 يونيو 2013 حتى سقط النظام ، المتمثل في جماعة الإخوان الإرهابية لتتعالي الصيحات بالفرحة والسرور بسقوط هذا النظام ، وشهد الميدان أيضاً توافد العديد من أبناء أسوان من هنا وهناك للمشاركة في مطلب المشير عبد الفتاح السيسي آنذاك بنزول الشعب المصرى .

كما شهد ميدان المحطة بأسوان احتفالات أبناء المحافظة بنجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية وفوزه ليكون رئيساً لمصر في يوليو 2014 ، وفي كل مناسبات واحتفالات محافظة أسوان يكون ميدان الشهداء هو الشاهد لمشاركة أهالى أسوان فيه.

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محافظ أسوان يلتقط الصور مع المواطنين ويوزع العيدية على الأطفال

نجاح

ونجد أنه مع مرور عشر سنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة والتي كانت ثورة فارقة في تاريخ الحياة المصرية ليعقب ذلك تحقيق نقلة نوعية وطفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات ، وتنفيذ مشروعات عملاقة بمختلف المجالات ، لتجسد هذه الثورة ملحمة وطنية من العمل والإنتاج بقيادة حكيمة وواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي مما يعود بالنفع على الشعب المصرى العظيم ، ليجنى الجميع ثمار نجاح ثورتهم العظيمة. 

وقد قامت محافظة أسوان وفقاً لرؤية متكاملة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتحويل ميدان المحطة إلى بانوراما جمالية ضمن منظومة التطوير والتجميل التى شهدتها واجهة المدينة، والتى تضم ميدان المحطة، والسوق السياحى القديم، وحديقتى بلازا درة النيل والسلام، وأصبح الميدان الآن يكتسى بالجمال، وكل زائر إلى أسوان من المصريين والأفواج السياحية وأيضاً مواطنى المحافظة يلتقطون الصور التذكارية به. 

 

 

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