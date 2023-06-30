مصطفى بكري : النائب محمد أبو العينين دفع ضريبة الدفاع عن الوطن بتهديد مصانعه

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن دور الإعلاميين في مواجهة بطش الإخوان الإرهابيين، أثناء توليهم فترة الحكم، كما تحدث عن دور المنابر الإعلامية قبل ثورة 30 يونيو.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن قناة صدى البلد، كان لها دور كبير في التوعية الوطنية، ومواجهة بطش الإخوان، بالإضافة إلى دورها في ثورة 30 يونيو.

دفع ضريبة الدفاع عن الوطن

وتابع: أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ، دفع ضريبة الدفاع عن الوطن من خلال قناة صدى البلد، حيث تم تهديد كافة مصانعه، وإحداث اضطرابات للعمال لإحداث خسائر له من أجل أن تصمت القناة.

واستعرض الإعلامي مصطفي بكري، مجموعة من الفيديوهات للعديد من الإعلاميين الذين تحدثوا عن خطورة حكم الإخوان وتهديده لاستقرار الدولة المصرية، وعلى رأسهم "الإعلامي أحمد موسى، حمدي رزق، عزة مصطفى، رولا خرسا".

وأضاف مصطفى بكري، أن أسلوب جماعة الإخوان الإرهابيين يعتمد على التهديد، ولا يعطي حرية للآخرين للرد أو الدفاع، لافتًا إلى بعد فشلهم مواجهة المنابر الإعلامية، ثم تم حصار مدينة الإنتاج الإعلامي بعد ذلك.