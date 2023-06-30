بكري : الإعلام كان رأس الرمح لمواجهة مباشرة مع الإخوان | فيديو

قال الإعلامي مصطفي بكري إن السنة التي عاشتها مصر تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية وجدنا فيها ارتباكا وبعثرة المشهد وطمس هوية الدولة.

لافتا أن الجيش انحاز للشعب بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متسائلا: كنا نبحث عن من ينجدنا من هذا الخوف المحتم.

وأشار بكري خلال برنامج حقائق واسرار المذاع على قناة صدي البلد في تغطية خاصة لذكرى ثورة 30 يونيو، إلى أن الرئيس السيسي قال: متخافوش على مصر.. مصر قد الدنيا.. وهتبقى قد الدنيا'.

الاعلام كان رأس الرمح

ولفت بكري إلى أن الشعب كان يدرك أن جيش مصر لن يسمح بأي حال من الأحوال الاعتداء على المواطنين، خاصة حينما حذر الرئيس السيسي الجماعة مرارا وتكرارا في 3 مناسبات من عدم الانحياز لمطالب الشعب، مستطردا: الإعلام كان رأس الرمح الذي سعى لمواجهة مباشرة مع الإخوان ومندوبها بقصر الرئاسة وفضح مخططهم منذ الإعلان الدستوري الانقلابي.

وعلق بكري: الإخوان تبث معلومات مغلوطة وإساءات من الخارج؛ مستهدفين بذلك النيل من مؤسسات الدولة، مستعرضا فيديو لمحمد بديع مرشد الإخوان حينما وصف الإعلاميين بـ سحرة فرعون.

وتابع مصطفى بكري: الإخوان منذ البداية أرادت إغلاق كل الأفواه والتآمر عليها، وفي أبريل 2013 استدعى مرسي وزير الداخلية ومساعده للأمن العام ورئيس قطاع الأمن الوطني وقائد قطاع الأمن المركزي ومدير أمن القاهرة في القصر الرئاسي، لتوجيههم نحو المتظاهرين في الشارع والتعامل معهم.

واختتم مصطفى بكري: المسؤولين بوزارة الداخلية ردوا بأنه لا جريمة للقبض عليهم؛ باعتباره تعبيرا عن الرأي، ليرد مرسي قائلا: خدوهم للجبل واعملوا فيهم اللي أنتم عاوزينه طالما النيابة العامة بتفرج عنهم.