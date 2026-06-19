الدكتور عمرو عبد النبي لـ "أ ش أ": مصر رسخت مفهوم الأمن الصحي ببنية تحتية مرنة وسلاسل إمداد قادرة على مواجهة التحديات

أكد رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية الدكتور عمرو عبد النبي، أن منظومة سلاسل إمداد الرعاية الصحية في مصر أصبحت نموذجًا للقوة والمرونة والاستدامة.. موضحا أن ما تحقق هو نتاج رؤية استباقية للدولة المصرية وضعت ملف الأمن الصحي ضمن أولوياتها خلال السنوات الماضية.

وقال عبد النبي - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش ختام فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي اليوم /الجمعة/ - إن القيادة السياسية أدركت مبكرًا أهمية بناء منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد الصحية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في ضمان استمرارية الخدمات الطبية.. موضحا أن هذا التخطيط الاستراتيجي أسهم في تأسيس بنية تحتية قوية تمنح مصر قدرة كبيرة على نقل وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية بكفاءة ومرونة عالية.

وأضاف أن قطاع الرعاية الصحية شهد خلال الفترة الأخيرة طفرة كبيرة في منظومة التخزين، خاصة مع انتقال الدولة من مفهوم المخازن التقليدية إلى إنشاء المخازن الاستراتيجية التي تمثل قيمة مضافة حقيقية للأمن الصحي، حيث أصبحت كل مساحة تخزينية جزءًا من منظومة متكاملة لتأمين المنتجات الطبية والاستراتيجية وضمان توافرها في مختلف الظروف.

وأشار رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، إلى أن التحول الرقمي في القطاع الصحي يمثل أحد أبرز الإنجازات التي تشهدها مصر حاليًا.. مؤكدا أن مفهوم "مصر الرقمية" أصبح واقعًا ملموسًا داخل المنظومة الصحية، حيث يستطيع الطبيب في أي مكان بالجمهورية الوصول إلى الملف الطبي الموحد للمريض من خلال رقم ملف موحد، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية.

وأكد عبد النبي، أن مصر نجحت في تعزيز مكانتها الإقليمية والقارية في مجال سلاسل إمداد الرعاية الصحية.. مشيرا إلى أن المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي شهد توقيع العديد من الشراكات بين هيئة الشراء الموحد ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) وعدد من المؤسسات والحكومات الإفريقية.

وأوضح أن هذه الشراكات تعكس توجه مصر نحو العمل المشترك مع الأشقاء الأفارقة، ليس فقط من خلال تبادل الخبرات، ولكن عبر قيادة تطوير سلاسل إمداد الرعاية الصحية بالقارة وتحقيق مفهوم السيادة الصحية الإفريقية.

ووجه الدكتور عمرو عبد النبي، الشكر إلى القيادة السياسية على الرؤية الاستراتيجية التي وضعت الأساس لهذه الإنجازات.. مؤكدًا أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، ومنها تطوير شبكات الطرق والبنية التحتية، أصبحت تمثل شريانًا حيويًا لضمان سرعة وكفاءة وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى كل مكان في الجمهورية.

واختتم عبد النبي تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في ملف سلاسل إمداد الرعاية الصحية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة صحية أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات، قائلاً: "إن ما نراه اليوم هو ثمرة رؤية بدأت منذ سنوات، وتؤكد أن الأمن الصحي أصبح واقعًا ملموسًا في مصر".