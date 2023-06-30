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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروعات حياة كريمة.. ولدت من رحم 30 يونيو وحققت تنمية وإنجازات بأسوان

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

" حياة كريمة للمصريين" هذا هو الشعار الذى رفعته مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكون جسر التنمية لثورة 30 يونيو المجيدة، حيث غيرت حياة المواطنين في القرى والنجوع، وساهمت فى تحسين مستوى المعيشة، والإرتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين

وفى هذا الإطار نستعرض عبر " صدى البلد " ما حققته المبادرة الرئاسية حياة كريمة من إنجازات متتالية على أرض محافظة أسوان. 

 

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حياة كريمة 

تعتبر مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" من أبرز المشروعات التى ولدت من رحم ثورة 30 يونيو، على أرض محافظة أسوان، أرض الخير والماء.

وتشهد المبادرة الرئاسية معدلات إنجاز فى كل يوم على أرض محافظة أسوان، فبعد توجيهات الرئيس السيسى بضم جميع قرى ومراكز المحافظة للمبادرة الرئاسية بإجمإلى 5 مراكز و39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و380 نجعا وكفرا وتابعا. 

تم ويجرى تنفيذ 1231 مشروعا بمختلف قطاعات العمل العام بتكلفة إجمالية 26.8 مليار جنيه، وتم الآنتهاء من 612 مشروعا بتكلفة 3,5 مليار جنيه، فيما يجرى العمل بعدد 619 مشروعا أخرى بتكلفة مالية تصل إلى 23.2 مليار جنيه ، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية .

 

المبادرة الرئاسية 

ولا ننسى بأن ما تحقق من إنجازات متتالية لمشروعات مبادرة " حياة كريمة " بمحاورها التنموية المختلفة يرجع لجهود منظومة متكاملة ومتناغمة للحكومة المصرية بإشراف ومتابعة دقيقة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبمتابعة مستمرة ودؤوبة لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام أمنة ، كما لا ننسى جهود جميع الوزارات والهيئات والشركات المشاركة فى هذا المشروع الوطنى.

كما أنه من أبرز المشروعات التى تحققت بعد ثورة 30 يونيو، مشروعات صندوق تحيا مصر، والتى وجه الرئيس عبد ألفتاح السيسى بالإسراع فى تنفيذ المشروعات التى ستساهم فى تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين تم الإنتهاء من 14 مشروعا تابعا لصندوق تحيا مصر بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنيه. 

منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و323.9 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأيضاً 44.6 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما أنه فى مقدمة المشروعات المتعثرة كان مشروع حى اللوتس ( الإسكان المميز ) بمنطقة حى العقاد والذى ظل 14 عام متعثراً .

أما بالنسبة لمشاكل الإسكان الأخرى المتعثرة منذ عام 2008 فتم وضع الحلول السريعة لها فى جبل الزلط بكوم أمبو والطويسة وأبو خليفة بإدفو بالتعاون مع صندوق تحيا مصر .

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