أحمد موسى: ‏مصر تغيرت للأفضل بعد رحيل جماعة الإخوان الإرهابية

قال الإعلامي أحمد موسى إن ‏مصر تغيرت للأحسن بعد رحيل جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت في حشد عناصرها في ثورة 30 يونيو 2013، والثورة كانت من مميزاتها السلمية ولم تحدث حادثة واحدة، عكس ثورة يناير التي حدث فيها تدمير وحرائق وقتل.

مصر أصبحت صورة حضارية

وأضاف أحمد موسى أن مصر بالفعل تغيرت ولو رجعنا 10 سنوات إلى الخلف سنجد أن مصر تغيرت ولو قارننا ميدان التحرير منذ 10 سنوات والآن سنعلم جيدا أن مصر بالفعل تغيرت للأفضل وأصبحت صورة حضارية.