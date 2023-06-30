الشوباشي: السيسي هدية ربنا لمصر وحط رأسه على كفه في 30 يونيو

أكد الكاتبة الكبيرة فريدة الشوباشي، أن سبب استجابة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع خلال ثورة 30 يونيو للمصريين لأنه مؤمن بمصر وشعب مصر بينما خسر الإخوان لأنهم خاطبوا المصريين بلغة ليست لغتنا.

وأشادت فريدة الشوباشي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، بالرئيس السيسي، قائلة: "السيسي حته مننا.. السيسي هدية ربنا لمصر وحط رأسه على كفه وعدى بنا لبر الأمان وكان فداء مصر والمصريين، وكل تصرف من تصرفاته يوضح مدى مسئوليته".

وتابعت فريدة الشوباشي : "المستشار عدلي منصور كان رجل شجاع وقبل تحدي المسئولية في فترة صعبة جدا ويستحق التحية لدوره في ثورة 30 يونيو، وحركة تمرد تمثل هوية المصرية والتمرد على كل حاجة ضد مصر والهوية المصرية رقم واحد".