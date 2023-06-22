فريدة الشوباشي: 30 يونيو تعني بالنسبة لي إنقاذ مصر من التفتت.. ومرشد الإخوان هو من كان يحكم مصر وقت مرسى

حلت الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب فريدة الشوباشي، ضيفة في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، وتحدثت عن حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وثورة 30 يونيو.

30 يونيو تعني بالنسبة لي إنقاذ مصر من التفتت



قالت الكاتبة الصحفية عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي، إن 30 يونيو تعني بالنسبة لي إنقاذ مصر من التفتت، وكانت التقارير الإعلامية في الصحافة الغربية تتوقع تفتت مصر.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أنها تربت على أن مصر نفتديها بحياتنا، وذكرت أن شقيقها تطوع مع الفدائيين، فقالت والدتها لوالدها أخشى أن يموت، فأجابها "يموت، هو مش أحسن من اللي راحوا في سينا".



وأوضحت أنها أيقنت أن الجماعة الإرهابية خطر على مصر حين وجدتها تريد لمصر أن ترضخ لدول أخرى لاعتبارات دينية، بينما الأمة لا تقوم على أساس الدين، ومن يقتحم بيتي أيا كان دينه لن أقبله، وهم يريدون تفتيت مصر على أساس ديني.

الشعب المصري يقف دائما في المواقف الصعبة

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنها شاركت في مظاهرات يوم 9 يونيو عام 1967، وذلك بعد نزول الشارع المصري كله.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها كانت تستمع لإذاعة "صوت أمريكا، وتل أبيب"، وقالت لعلي الشوباشي، "دول أعدائي وضربونا وهما بيكرهونا، وجمال عبدالناصر، عندما قال اتنحى، كنت بصرخ ونزلت الشارع وكان عمر ابني سنة لو لم ننزل في 9 يونيو بالملايين لما كان هناك حرب استنزاف أو عبور".



وتابعت: "الشعب المصري بتجربتي معه دائمًا في المواقف الصعبة يقف ولذا كانت 30 يوينو من أعظم ثورات التاريخ وخرجنا عندما شعرنا أن بلدنا تفتت وكيسنجر قال ذلك".



حين قال الإخوان «نحكمكم أو نقتلكم» تيقنت من سقوطهم

قالت الكاتبة الصحفية عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي، إنها توقعت أن الإخوان لن يستمروا في الحكم لأنهم أجبروا المجتمع على أسلوب حياة ليس مصريًا، وليس من الدين، فالدين الإسلامي هو أعظم ديمقراطية حين يقول "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه حين يقول أحد الإخوان "طز في مصر" فهذا تدهور لقيم ليست من قيمنا من أيام الفراعنة، فالوطن قبل أي شيء.



ولفتت إلى أنها حين قال الإخوان نقتلكم أو نحكمكم تيقنت من سقوطهم، فليست مصر التي يمكن أن تحكم بهذا القمع، وتلقت تهديدات بالقتل، ورفع حازم أبو إسماعيل صورتي في المظاهرات باعتباري مطلوبة للاغتيال.



الإخوان أرادوا تقسيم الوطن حسب الأديان



أكدت النائبة فريدة الشوباشي، الكاتبة والإعلامية ، إن جماعة الإخوان الإرهابية أرادوا تقسيم الوطن طبقاً للأديان.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء،: "انتصارنا دائماً على مدار التاريخ بوحدتنا".

وتابعت: "الأمة لا تبقي على أساس الدين، وإنما علي أساس جغرافي، والمكان الذي لابد أن نحميه، فأنا كنت أتابع تفتيت الإخوان على الأساس الديني، ولم يقوموا بتجميع الشعب، فكنت على دراية بكل هذه المخططات، والإخوان أرادو تقسيم الوطن طبقاً للأديان".

وأكملت: "عندما شعرت بالتغيير والفرز الطائفي في الشارع، بغض النظر عن أي معتقدات، لأنك عندما تريد فرض زي معين على المرأة وتحقر من شأنها، هذه ليست مصر الذي كان بها ملكة منذ 5 آلاف سنة، وهذه ليست مصر رمز الحضارة والأشياء الجميلة.



خطاب الإخوان لا يمت للدين بصلة

قالت النائبة فريدة الشوباشي، الإعلامية والكاتبة الكبيرة، إن خطاب جماعة الإخوان الإرهابية لا يمت للدين بصلة.

وأضافت خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء،: "لذلك في 30 يونيو كانت مصر في قمة الصدام الطائفي والديني، وكان ما يعبر عن الإسلام هو داعش، والتنظيمات الإرهابية التي كانت منتشرة في مصر".





وتابعت: "وعندما كنت في فرنسا وقلت "الله أكبر" تعجب كل الموجودين في المطار، وأنا تربيت أنه لا يوجد شيعي أو سنة، وقبطي، وكان كل الثورات السابقة يقال المصريين وليس المتخلفين والمتسترين بالدين كما جاء به الإخوان، وخطاب الإخوان كان متخلفاً ولا يمت للدين بصلة".



لم يوجد حوار في عهد الإخوان



أكدت النائبة فريدة الشوباشي، الإعلامية والكاتبة الكبيرة، أنه لم يوجد حوار في عهد الإخوان وأرادوا فرض رأيهم فقط.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء،: محدش هينسى عصام العريان لما قال صوروا المحجبات في شوارع مصر وهتعرفوا إننا هنحكم".





وتابعت: "توقعت وكتبت أن الإخوان لن يستمروا في حكم مصر، لأنهم يذكرون أشياء ليست من مبادئ الشعب المصري، وليست من تعاليم الإسلام، فهما "كانوا أهم من ربنا، ولما ييجي يجبرني علي حاجة ده مش الإسلام"، وقولت للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، بعد تولي الإخوان الحكم، أنا لا أحب الإخوان لأنهم حاولوا قتل عبدالناصر، ولكن لم أكن أتصور أنهم بهذا القدر من الشر، فرد عليا هيكل أنه أيضاً لا يتصور ذلك، فكان الجميع متعجبا من الوجه الشرير والمتوحش للجماعة الإرهابية".



30 يونيو أضافت لي كل حاجة حلوة

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن مصر مليئة بالكنوز، لافتة إلى أن أكبر دليل ما يحدث في سيناء اليوم، حيث كانت سيناء مهملة وكان يحفر فيها الأنفاق ولم يكن أحد يدري.

وأضافت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي خلال لقاءها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "extra news"، أن 30 يونيو أضافت لي كل حاجة حلوة، وكل حاجة كنت مفتقداها وحزينة على فقدانها رجعتلي من جديد، وعندما رأست جلسة مجلس النواب، وجدت أنني لا أمتلك أي شيء فيها وإنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى، لأني كنت الأكبر سنًا، وبالتالي فإن ذلك يعتبر تكريم من الله سبحانه وتعالى، كما أنه يعطي رمزية للدولة التي تعمل على تمكين المرأة وفتح الطريق أمامها، معقبة: "شعرت حينها بأنني مصرية وفخورة بكوني مصرية، وفخورة بأنني توليت جلسة أصبحت في التاريخ.



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.



مصر بعد 30 يونيو كانت تولد من جديد

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن 30 يونيو كانت محاولة لاسترداد مصر، ونجحنا فيها.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أنا بنت الجيش لأنه دائما كان معنا، كما أن أبناء الجيش هم أولادنا".

ووجهت رسالة إلى الذين احتقروا المرأة مؤكدة أن الله كرمها بالرحم، وعندما تحتقرها فإنك تحتقر نفسك وتحتقر الشعب، والجيش المصري من ربته هي المرأة المصرية.

وتابعت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال قبل توليه الحكم: "إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى"، مشيرة إلى أنها كتبت مقالًا بعدها قالت فيه "نعم السيسي رئيسي"، وكان ذلك قبل انتخابه.

وأشارت إلى أنها لا تتفاعل مع رئيس قال إن 99% من الحل بيد أمريكا، ومهما كانت القوى المناهضة الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى.





وأكدت أن مصر بعد 30 يونيو كانت تولد من جديد وشعبها وشرطتها وجيشها كانوا يد واحدة وهذا ما جعل الأعداء لا ينفذون، متابعة: "شعوري وقتها كان لا يوصف في يوم 3 يوليو بعد بيان الرئيس السيسي بعزل مرسي وإعلان خارطة الطريق".

مرشد الإخوان هو من كان يحكم مصر



قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنها خلال فترة حكم مرسي، كانت تشعر أن مرشد الإخوان هو من يحكم مضيفة: "المرشد كان بيقوله على كل شيء وهو بيمشيه وليس له علاقة بمصر".

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إرادة الجماعة كانت فوق إرادة مصر، مؤكدة: "لن أغفر للمرشد عندما قال "طظ في مصر".

وتابعت، أن السنة التي حكم فيها الإخوان لم يتم بناء عمارة واحدة، مشيرة إلى أنها ضد الهدم ومع البناء، وأن أفضل ما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه مع البناء وكل الجهود التي يقوم بها مع الأقطار العربية لتعزيز التنمية عن الصراعات.



وأشارت إلى أن المليارات التي يدفعها العرب لشراء أسلحة لو حسنوا بها الدول العربية لن يستطيع أحد اختراقنا.