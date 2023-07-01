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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبة مجدي تكشف بداية قصة حبها مع وزجها محمد محسن | فيديو

الفنانة هبة مجدي
الفنانة هبة مجدي

‏قالت الفنانة هبة مجدي أن قصة حبها مع زوجها محمد محسن بدأت من المسرح خلال مسرحية الف ليلة وليلة مؤكدة أن المسرحية كانت رائعة و مليئة بالمشاعر.

 

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‏وتابعت هبة مجدي خلال لقائها في برنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامية "إيمان الحصري"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنهم أعلنوا خطبتهم على المسرح بعد الانتهاء من المسرحية وكان ذلك بعد سبعة شهور من العرض في حضور الجمهور والفنان الكبير يحيى الفخراني.

 

الاحتفال على المسرح


وأضافت أنه حتى وقت كتب الكتاب كان لديهم عرض للمسرحية وبعد الانتهاء من كتب الكتاب ذهبوا إلى المسرح سريعا لأداء المسرحية والاحتفال مع الجمهور بالزواج.

هبه مجدى محمد محسن المسرح مسرحية الف ليلة وليلة ايمان الحصري

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