بمشروعات ولدت من رحم 30 يونيو..9 سنوات من البناء والتعمير بأسوان في عهد السيسى

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن ثورة 30 يونيو التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونحتفى بعيدها العاشر جسدت مدى التلاحم والتكاتف بين الشعب المصرى العظيم ، وقواته المسلحة والشرطة المدنية لتحقيق الآنتصار للهوية المصرية والثقافة الوطنية وإنقإذها من الفرقة والدمار وإعادة سفينة الوطن للمسار الصحيح نحو تحقيق الأمن والأمان والإستقرارحيث حققت هذه الثورة المجيدة إنجازات متتالية فى كافة قطاعات العمل العام، ونستعرضها على النحو التالى :

ففى قطاع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" :

تعتبر من الصور التي تشاهدها وأنت ولدت من رحم ثورة 30 يونيو ، الفترة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" ، والذى يشهد معدلات الذروة فى كل يوم على أرض محافظة أسوان ، فبعد توجيهات الرئيس السيسى 5 مراكز و 39 قرية رئيسية و 116 قرية فرعية و 380 نجعا وكفرا وتابعا ، فقد تم ويجرى تنفيذ 1231 مشروعا بمختلف الألعاب العامة بت إجمالية 26.8 جنيه وتم الآنتهاء من 612 مشروعا بتضمين 3.5 مليار جنيه ، فيما يجرى العمل 619 مشروعا آخر بتدعيم مالي تصل إلى 23.2 مليار جنيه ، وهو مشروع يتوازى مع 19 مشروعًا محليًا ومشروعًا ومشروعًا ومشروعًا في مشاريع متتالية لمشروعات السيد مصطفى مدبولى ، متابعة مستمرة ودؤوبة

30 يونيو

مشروعات ولدت من رحم ثورة 30 يونيو بأسوان

وفى قطاع مشروعات صندوق تحيا مصر:

من أبرز المشروعات التى تحققت بعد ثورة 30 يونيو، مشروعات صندوق تحيا مصر، والتى وجه الرئيس عبد ألفتاح السيسى بالإسراع فى تنفيذ المشروعات التى ستساهم فى تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين تم الإنتهاء من 14 مشروعا تابعا لصندوق تحيا مصر بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنيه منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و323.9 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأيضاً 44.6 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما أنه فى مقدمة المشروعات المتعثرة كان مشروع حى اللوتس ( الإسكان المميز ) بمنطقة حى العقاد والذى ظل 14 عام متعثراً، أما بالنسبة لمشاكل الإسكان الأخرى المتعثرة منذ عام 2008 فتم وضع الحلول السريعة لها فى جبل الزلط بكوم أمبو والطويسة بدرأو وأبو خليفة بإدفو بالتعأون مع صندوق تحيا مصر .

وفى قطاع مشروع منظومة التأمين الصحى الشامل:

يعتبر مشروع منظومة التأمين الصحى الشامل من المشروعات الحيوية والهامة التى أثمرت عن نجاح ثورة 30 يونيو حيث يجرى الإستعداد للبدء فى التطبيق الفعلى للمنظومة الجديدة بمحافظة أسوان ، والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ، وقام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتصديق على نقل تبعية 76 مركز طبى ووحدة صحية و4 مستشفيات وهى المسلة للحميات والرمد وحورس من مديرية الشئون الصحية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ، بالإضافة إلى نقل تبعية مستشفى الصداقة الجديدة من أمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى الرعاية الصحية وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن، وتسابق الأجهزة المعنية الزمن للإسراع بإنهاء المشروعات الجارية لتطوير وإحلال وتجديد باقى الـ 11 مستشفى والـ 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية ، وهو الذى يتوازى مع تسجيل مواطنى المحافظة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة .

وفى قطاع المحاور التنموية والطرق والكبارى:

تم ويجرى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بتحويل المحأور المختلفة لشرايين تنمية وعمران ، حيث تم افتتاح كوبرى كلابشة الحر فى ديسمبر 2021 ، فيما يجرى العمل فى محورى درأو وخزان أسوان الحر لكوبرى الخزان بتوبل إجمالي تصل من 4 مليار جنيه ، ملحمة جارية بمشروع إزدواج الطريق الصحرأوى الغربى بطول 125 كم بين مدينتى أسوان والسباعية وبإعتمادات 800 مليون جنيه ، و ملحمة أخرى في مشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل بطول 215 كم أسوان / توشكى وبتكلفة تقديرية 1،السياحة والتجارية بين محافظتى ورصف الطريق ، الطريق السريع في الخارج. إدفو / مرسى علم فى المسافة من مدينة إدفو وحتى وادى عبادى بطول 12 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه من إجمإلى 60 كم جارى العمل فيهم بت إجمالي 130 مليون جنيه وذلك بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى فيه من جنيه الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بت 45 مليون .

كما يجرى العمل حاليًا بالتوازى فى المرحلة الثالثة للطبقة السطحية من الكيلو 30 إلى الكيلو 60 بت لج 45 مليون جنيه ، ويجرى تنفيذ مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم والذى سيساهم فى تحويل النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة جارى الإصلاحؤه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طولهإلى 23 كم وعرض 13 متر وبتكلفة تصل لحوإلى 600 مليون جنيه ، وكذا مشروع إعادة إنشاء طريق أسوان / وادى العلاقى بطول 170 كم جنوب شرق مدينة أسوان الجارى العمل فيه حاليًا على 3 مراحل بت إجمالي إجمالي و 43 مليون جنيه وبنظام في مراحل الخرسانية لتحمل حركة الثقيل للسيارات التي تحمل علامة تجارية في الخامات المحجرية ، ووقعت بموقع تجاري ، وعلى الضفاف الشرقية لبحيرة ناصر ، وتم تنفيذ مشروع إنشاء ثاني للطريق للطيران بطول 3.2 كم وبتك 10 مليون جنيه قابلة فيلة / الشلال / الحميات ، وهو موقع توازي مع إنهاء المرحلة الأولى بطول 2 كم وبتكلفة 3.1 مليون جنيه.

فضلاً عن إنشاء 3 كبارى مشاه فى السيل وأبو الريش قبلى والكاجوج، مع التطوير ورفع الكفاءة والرصف للطريق الزراعى الشرقى أسوان / كوم أمبو بطول 45 كم ، علاوة على المدخل الجنوبى بعد الإنتهاء من إنشاء كوبرى خزان أسوان البديل ، فضلاً عن إعادة تخطيط سير الحركة المرورية داخل مدينة كوم أمبو ، وهو الذى يتزامن مع تفريغ المدينة من مواقف السيرفيس العشوائية ، والإشغالات بإنشاء عدد 2 مجمع مواقف وسويقات شرقاً وغرباً .

مشروعات

مشروعات ولدت من رحم ثورة 30 يونيو بأسوان

وفى قطاع مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية:

تم إقتحام أكبر التحديات والمشاكل التي يعانى منها المواطن الأسوانى حيث جارى تنفيذ حزمة من مشروعات الإنشاء والإحلال والتجديد للخطوط والشبكات والمحطات بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومخصصة لإحلال وتجديد الشبكات والمحطات .

وقد تم الإنتهاء من البنية التحتية فى طريقى كورنيش النيل والسادات بالكامل داخل مدينة أسوان حيث تم إنهاء مشروع الصرف الصحى بطريق السادات بطول 1400 متر وبقطر 630 مللى ، بجانب الخط الجديد لمياه الشرب بطول 2200 متر من إجمالي 3500 متر وبقطر 250 مللى وذلك من ضمن المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه بعد إنهاء المرحلة الأولى بداية من المستشفى العسكرى وحتى إستاد أسوان الرياضى بتكلفة إجمالية 44 مليون جنيه ، وأمتد بعد ذلك إلى ميدان الشرطة العسكرية بالمدخل الجنوبى ، وتم بالتوازى نهو مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بكورنيش النيل تتضمن إحلال وتجديد 1700 متر لخطي مياه الشرب والصرف الصحى بأقطار تتراوح ما بين 250 مللى إلى 400 مللى والممتدة من مسجد النصر وحتى ميدان مجدى يعقوب .

وتم إستكمال العمل فى إحلال وتجديد البنية التحتية فى الشوارع الداخلية للمدينة والتى تضم طريق السماد وشوارع كلية التربية والنفق والحدادين ومنشية النوبة والبشارية والجيش والبركة ، بجانب خطوط الصرف الصحى الجديدة بشوارع المطار وسعد زغلول والحارث والمدارس والحدادين وبتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه ، مع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشوارع وسط المدينة وهى عباس فريد وشرق البندر وكسر الحجر والشواربى الجديد بأطوال 3 كم وبأقطار تتراوح من 300 إلى 400 مللى بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه ، علاوة على تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى والممتدة من أمام مسجد المطار وحتى مركز شباب بدر بالشواربى الجديد وذلك بطول 930 متر حيث تم إنهاء 400 متر بقطر 400 مللى ، كما تم العمل في 530 متر بقطر 315 مللى ، وبتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه.

وتواكب مع ذلك زيادة قدرات وتحسين أداء العديد من المحطات والروافع سواء في الصرف الصحى أو مياه الشرب منها سعد زغلول والبشارية والجوزيرة والناصرية وفريال وجبل تقوق بزيادة قدراتها مع دعمها بطلمبات حديثة وبمولدات كهربائية تحسباً لحالات الطوارئ ، وكذلك تم إحلال وتجديد لروافع فى مناطق العقاد، ونجع القبة بغرب أسوان، ونجع المحطة، ليتوازى ذلك مع تزويد المنظومة بأحدث أنواع معدات وسيارات الشفط وتطهير الشبكات .

وأيضاً هناك نقلة نوعية للإرتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن وقرى المحافظة حيث تم إستثمار منحة وكالة التعاون السويسرى فى تحسين مياه الشرب بمناطق شرق المدينة على 3 مراحل الأولى شملت خور عواضة والخطارية والأمبركاب بتكلفة 8.8 مليون فرنك سويسرى، والثانية الناصرية، والثالثة بمنطقة السيل بتكلفة 9.3 مليون فرنك سويسرى.

ليساهم كل ذلك فى القضاء على المشاكل المزمنة التي شهدتها المدينة على مدار السنوات الماضية نظراً لتقادم وتهالك شبكات البنية التحتية من الخطوط الرئيسية والفرعية للصرف الصحى ومياه الشرب وهو الذى لا يتناسب مع الشكل الحضارى للمدينة السياحية بتأثيره السلبى على الطرق الداخلية، بجانب أنه يؤثر على إنتظام تدفق مياه الشرب بسبب تكرار وتعدد الكسورات والطفح.

وهنا نشييد بالدعم اللامحدود من الرئيس السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، وأيضاً بالإعتمادات المالية التى قامت الحكومة بتوفيرها لتنفيذ هذه المشروعات وذلك بتوجيهات ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال زياراته المتعاقبة للمحافظة.

وبالنسبة لقطاع مشروعات التطوير والتجميل:

لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى لعروس المشاتى تم تنفيذ مشروع تطوير وتجميل وتحديث واجهة مدينة أسوان بعد الإنتهاء من أعمال البنية التحتية ، والتى تضم حديقتى بلازا درة النيل والسلام ، وميدان المحطة والسوق السياحى القديم، كما تم تنفيذ ملحمة عمل فى الشوارع الرئيسية والداخلية، مع تطوير الطرق الجانبية من رصف ورفع كفاءة البلدوات ودهانها، بجانب تركيب بلاط الأنترلوك وتنفيذ أحواض الزرع بشكل متناسق والتي تضم أشجار النخيل وزهور الزينة، مع تهذيب وتقليم الأشجار لتكون على هيئة أشجار الكريسماس، بالإضافة إلى تكثيف المسطحات الخضراء على جانبي الأرصفة والطرق بعد دعمها بخط مياه عكرة، فضلاً عن الإضاءات المتنوعة الألوان والمبهجة، ولأول مرة يتم تركيب فوانيس إعلانات تبرز صور المعابد الأثرية والمعالم السياحية المتنوعة، وهو الذى يتواكب مع تجديد وتحديث الجداريات، وأيضاً دهان واجهات المباني والعقارات بلون موحد طبقاً للتنسيق الحضارى، وجارى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع السويقات بمنطقة الجيش والتي تستهدف إستيعاب الباعة الجائلين بالسوق السياحى، وأسواق الشواربى والسيدة نفيسة وأحمد ماهر حيث تضم السويقة 44 محل وبايكة، وبمساحة 600 م2، وبتكلفة 2 مليون جنيه، فيما سيتم إستكمال إنشاء عدد 2 سويقة أخرى بنفس المنطقة تضم 76 محل وبايكة بتكلفة 6.25 مليون جنيه مدعمة بدورات مياه عمومية وكافتيريا وساحة إنتظار.

كما أنه تم تنفيذ أول مشروع متكامل لتطوير وتجميل كورنيش النيل بعد مرور 60 عام من إنشاؤه ، وهو مشروع ممشى أهل مصر بطول 13 كم منها 4 كم بكورنيش النيل القديم على 3 مستويات ، و9 كم بكورنيش النيل الجديد ، وتم إفتتاح المرحلة الأولى من المشروع بطول 1500 متر، وكذا كورنيش إدفو بعد ما تم تنفيذه فى المرحلة الأولى من مشروع تطوير واجهة المدينة بحديقتى درة النيل والسلام وميدان المحطة والسوق السياحى القديم، وهو الذى يتوازى مع مواصلة العمل فى مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بنسبة تنفيذ 90%، ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمإلى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى ، فضلاً عن القيام بتنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع الرئيسية والداخلية داخل الأحياء والمناطق السكنية بالمدن ، بالإضافة إلى التطوير الشامل لمناطق شرق مدينة أسوان والتى تشهد مشروعات غير مسبوقة من أهمها إنشاء كوبرى السيل العلوى ، ومشروع رصف وإعادة رفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم ، وأيضاً مشروع تغطية مصرف السيل بأطوال 2530 متر، علاوة على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

مشروعات

مشروعات ولدت من رحم ثورة 30 يونيو بأسوان

وفى قطاع مشروع التحول الرقمى:

ومن بين المشروعات التى ولدت من رحم ثورة 30 يونيو مشروع التحول الرقمى حيث تم إفتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بمبنى ديوان عام المحافظة بتكلفة 21 مليون جنيه ليؤدى 82 خدمة متعددة للمواطنين ، كما أن المركز مربوط بـ 11 مركز تكنولوجى متطور بجميع المدن والمراكز لفصل مقدمى الخدمة عن متلقيها لأدائها فى أسرع وقت وللحد من الفساد الإدارى ، وكان لمحافظة أسوان الريادة بإقامة مركز خدمات مصر ليصبح الأول من نوعه على مستوى الجمهورية ليساهم كل ذلك فى تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن تحقيقاً لرؤية مصر 2030 .

وفى قطاع مشروعات تحديث منظومة السيسرفيس وعربات الحنطور:

وتتويجاً لثمار عمل فريق متكامل قام بأفكار خارج الصندوق فى تنفيذ مشروعات عديدة فى قطاعات البنية التحتية والتطوير والتجميل وتحديث منظومة النقل الداخلى للسيرفيس من خلال إستبدال سيارات الكبود الربع نقل بسيارات ميكروباص تجأوزت الـ 1500 سيارة للعديد من خطوط السير داخل مدينة أسوان ، وفى مدن المحافظة ، مع إطلاق يد أكثر من 14 مشروع متعثر منذ 14 عام، بجانب تنفيذ معدلات كبيرة فى مشروعات حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر والتحول الرقمى، والمحاور التنموية والكبارى والطرق ، لتصل محافظة أسوان لأعلى مستوى والنهوض بالمستوى الخدمى والتنموى فى إطار خطة الدولة المصرية لتتبوأ مكانتها كقاعدة إنطلاق نحو الأسواق الإفريقية ومشتى سياحى عالمى وواجة لتنمية الصعيد حصلت محافظة أسوان على جوائز عديدة فى مقدمتها جائزة التميز العربى، وعدد من جوائز التميز الحكومى .

وفى قطاع المشروعات الإستثمارية:

ومن أهم وأبرز المشروعات التى ولدت من رحم ثورة 30 يونيو المشروعات الإستثمارية ، وخاصة أن أسوان تتوفر فيها كافة المقومات الإقتصادية من ثروات تعدينية ومحجريه ومصادر متعددة للطاقة ، علأوة على البنية التحتية من شبكات طرق وموانئ برية ونهرية ومطارات ، وهذا يعتبر قاعدة قوية لجذب ألفرص الإستثمارية فى كافة المجالات .

ولهذا فإن الإهتمام بملف الإستثمار يقع ضمن أولويات العمل فى ألفترة الحالية ، ولهذا فقد توجت الجهود خلال المرحلة الحالية سواء بعقد مؤتمرات الإستثمار داخل وخارج المحافظة ، والعمل على الترويج لها ، وأيضاً تقديم التسهيلات والتيسيرات الممكنة بالشكل الذى يساهم فى جذب المستثمرين .

والمرحلة الحالية شهدت انطلاق عدد من المشروعات الاستثمارية المتنوعة والتى ستوفر الآلاف من فرص العمل الحقيقية من بينها افتتاح فندق سياحى بعد توقفه لأكثر من 12 عاماً، وأيضاً افتتاح وتشغيل 27 مصنع بالمنطقة الصناعية بالعلاقى .

ومع بدء تنفيذ مشروع الدواجن التكاملى ببنبان بتكلفة إستثمارية 300 مليون جنيه ، وعلى مساحة 100 فدان كمرحلة أولى وغيرها الكثير والكثير، كما تم تسليم الوحدات والورش للشباب المنتفعين بالمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بنصر النوبة بإجمإلى 47 وحده لعدد 37 مستثمر حيث تضم المنطقة الصناعية 308 وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وهو الذى توازى مع العمل فى أكبر منطقة لوجستية عالمية يجرى تنفيذها على مساحة 600 فدان بمنطقة كركر لتساهم بشكل مباشر فى الآنفتاح على الأسواق الإفريقية .

وهو الذى تكامل مع تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المإلى 2022/2023 بنسبة 100% بإعتمادات بلغت 567 مليون و620 ألف جنيه ، وذلك بفضل المتابعة الميدانية ، وأيضاً خلال الإجتماعات الدورية ، كما أنه بعد فوز محافظة أسوان بنسبة تقييم 92% ضمن 13 محافظة فائزة على مستوى الجمهورية فى مبادرة "حوافز تميز الأداء فى إدارة الإستثمار العام على المستوى المحلى" والتى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية حيث حصلت أسوان على دعم إضافى بقيمة 45 مليون جنيه .

وبالنسبة للقطاع السياحى:

النهوض بالقطاع السياحى حيث يتم إستكمال الجهود الهادفة للإرتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والزائرين، وبالتإلى استعادة أسوان لمكانتها السياحية محلياً وعالمياً ، ولهذا فقد نجحت المحافظة خلال الفترة الماضية فى نهو الكثير من مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية ، وأيضاً مشروعات التطوير والتجميل لتكون أسوان عروس المشاتى فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها من الأفواج السياحية من مختلف دول العالم ، وأيضاً الزائرين من المصريين، كما تم كذلك الإنتهاء من المسار السياحى للطريق الذى يربط المراسى السياحية بمعبد إدفو بطول 1.5 كم بعد رصفه، ويتكامل مع ذلك فى أن وزارة النقل تسابق الزمن لإنهاء مشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى بطول 215 كم أسوان / توشكى ، ليمتد بعد ذلك إلى مدينة أبو سمبل السياحية ، وهو الذى تم تنفيذه فى مشروع إزدواج طريق أسوان / السباعية بطول 125 كم ، وجارى تكاتف الجهود لرفع كفاءة مسافة 85 كم من طريق عمدا والسبوع.

وفى قطاع مشروعات تشغيل الشباب ومواجهة البطالة:

السياحة في مبادرة السياحة وهى مبادرة "رائدات الأعمال المنزلية" والتى دخلت مرحلتها الرابعة بإجمإلى 700 مشروع وهى تعتبر إجتماعات متكاملة لدعم المرأة والمعيلة والأكثر إحتياجاً ومحدودي الدخل ، وخاصة داخل القرى والنجوع والمنئية من خلال المساهمات وميسرة لكل سيدة 175 جنيه مصري ، بجانب مضاعفة فترة السداد الذي يتزامن مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "مشروعك" بإجمإلى 5191 مشروع ، ترقيتك المالية إلى 997.5 مليون جنيه ، وهو ما ساهم في توفير 15.5 ألف فرصة عمل منذ إنطلاق في مارس 2015 وحتى إبريل 2023.

وفى قطاع الهوية البصرية:

وبالتوازى مع ذلك نجد من أبرز المشروعات فى أعقاب ثورة 30 يونيو مشروع الهوية البصرية ، والذى قام بتدشينه الرئيس عبد ألفتاح السيسى فى إحتفالية " أسبوع الصعيد " بمحافظة أسوان فى ديسمبر 2021 ، ليكون له دور هام فى إبراز الشخصية المميزة للتراث وألفنون والثقافات المتنوعة على أرض أسوان بمختلف مكوناتها وسماتها الإنسانية والحضارية والإجتماعية ، وقد تخلل مشروعات التطوير والتجميل وممشى أهل مصر جداريات ومجسمات ولوحات الهوية البصرية ، بجانب وضع تصميماتها على وسائل النقل الجماعية والتاكسى بإجمإلى 1623 سيارة ، وكذا على أشرعة 1061 قارب ومركب نيلى، فضلاً عن وضع الهوية البصرية على الواجهات والمكونات الداخلية لمطار أسوان الدولى ومحطة السكك الحديدية ، بجانب المنشآت الشرطية ، وأيضاً تحويل 879 سيارة منهم من إستخدام البنزين والسولار إلى الغاز الطبيعى ، بالإضافة إلى تركيبها على 129 من أشرعة المراكب الشراعية والفلايك ، فضلاً عن الجداريات والمجسمات واللوحات ألفنية فى الميادين العامة ، والشوارع الرئيسية والأماكن التى تشهد إقبالاً من المواطنين والسائحين ، وجارى حالياً إستكمال المرحلة الثانية من المشروع فى المواقع التى تشهد أعمال تطوير وتجميل وتحديث بمدن إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل السياحية وأسوان ، وخاصة بالشوارع والميادين والمناطق السكنية الرئيسية والداخلية مع وضع تصميمات بمتعلقة بتطوير وتجميل المناطق الشعبية والعشوائية مثل منطقة الصحابى، بالإضافة إلى البوابات الحضارية ومدينة أسوان الجديدة ، وممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد.

وفى قطاع إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية:

تم إطلاق العديد من المبادرات فى قطاعات مثل النظافة العامة والإصحاح البيئى ، وأيضاً لتنمية روح الإبتكار ، وكذلك للرعاية والمساندة الجمعية، ولكن من أبرزهم مبادرة مسابقة " شباب أسوان يبتكر " والتى نظمتها المحافظة العام الماضى وفاز فيها 16 شاب وفتاة من بين ٧٥ تقدموا بمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى العديد من المجالات الإقتصادية مثل إنتاج المشغولات اليدوية ، وكذا المشروعات الداجنة والحرفية، وأيضاً مبادرة " الناس لبعضهم " والتى أصبحت مظلة إنسانية ومجتمعية هادفة لرعاية البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً منذ إطلاقها فى مارس 2020 ، لتقديم الدعم اللازم من حيث توفير المستلزمات الطبية والأدوية عبر صيدلية " الناس لبعضهم " ، وأيضاً توفير الكراسى المتحركة ، بجانب تقديم الدعم المادى والنفسى لأسر ذوى الإحتياجات الخاصة وذلك ضمن ما تقدمه مبادرة الرئيس السيسى " حياة كريمة "، ومن محاور عديدة منها التمكين الإقتصادى وتقديم كافة أوجه الرعاية المتنوعة لمحدودى الدخل بما يساهم فى تحقيق التكافل الإجتماعى بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع والوصول إلى التنمية الشاملة فى كافة المجالات الحياتية .

وكل هذه المشروعات والجهود التنموية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرات الرئاسية أو الخطط الإستثمارية تصب فى النهاية لما نسعى له بتوفير المزيد من فرص العمل للشباب الأسوانى للحد من مشكلة البطالة وخفض معدلاتها فهناك مشروعات حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر ، بجانب المشروعات الإستثمارية الجديدة والمناطق والمجمعات الصناعية ، بالإضافة إلى جهود الدولة لتعزيز قدرات المرأة وتمكينها إقتصادياً ، وخاصة السيدة المعيلة حيث واصلت محافظة أسوان للعام الثانى على التوإلى تصدرها للمركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية بإجمإلى 310 مشروع وبإستثمارات وصلت إلى 4.8 مليون جنيه مما ساهم فى توفير الألاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة ، ولاسيما أنه تم رفع الحد الأقصى للقروض إلى 60 ألف جنيه .

مشروعات ولدت من رحم ثورة 30 يونيو بأسوان

مشروعات ولدت من رحم ثورة 30 يونيو بأسوان

مشروعات ولدت من رحم ثورة 30 يونيو بأسوان

مشروعات ولدت من رحم ثورة 30 يونيو بأسوان

مشروعات ولدت من رحم ثورة 30 يونيو بأسوان

مشروعات ولدت من رحم ثورة 30 يونيو بأسوان

مشروعات ولدت من رحم ثورة 30 يونيو بأسوان

مشروعات ولدت من رحم ثورة 30 يونيو بأسوان