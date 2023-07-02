البهواشي: الحكومة انحازت لأصحاب المعاشات وهناك رضا بين المواطنين.. فيديو

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد ، تعليقا على الزيادات المتكررة لأصحاب المعاشات بعد ثورة يونيو ، إن ملف المعاشات شائكا جدا ، وكانت كل الحكومات تتركه للحكومة التي تليها.

وتابع: "تم وضع قانون لتلافي العيوب ورد الحقوق لأصحابها ما يقرب عن 700 مليار جنيه " .

وأضاف “ البهواشي ”، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن الحكومة إنحازت لأصحاب المعاشات، ولم تغفل الزيادات المتتالية والغير مسبوقة للمواطنين.

وتابع أن الحكومة تتحمل الزيادات المتكررة لأصحاب المعاشات برضا نفس ، وحماية المواطن من العجز الاقتصادي العالمي ، موضحا أن هناك حالة من الرضا بين المواطنين .