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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

لتخفيف المعاناة عن المواطنين|أهالي قرية المفرجية في قنا يطالبون بتزويد ماكينات الصرف الآلي

صدى البلد

شكا المواطن أحمد حسن، والمقيم فى  قرية المفرجية - بمركز قوص - التابعة لمحافظة قنا ، في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود ماكينة صرف آلى بعدد مناسب، تعمل على توفير الوقت والمجهود  على أرباب المعاشات.

 

وقال فى رسالته، إن المسنين والسيدات من أهالى الحى يبذلون مجهودا ضخما لصرف المعاشات حيث يضطرون للف المركز عشان يلاقي ماكينة فيها فلوس وميلاقيش  مطالبا بضرورة توافر الخدمة الليلة لتوفير الوقت والمجهود على أهالى القرية خاصة من كبار السن.

 

وأضاف: “الماكينات الموجودة مفيهاش فلوس لعدم تغذيتها او العديد منهم معطل كما انهم غير مقدرين لتعب الناس وشدة الحرارة في فصل الصيف وشدة البرد فى فصل الشتاء خاصة فى الأزمة الموجودة الخاصة بانتشار الفيروسات ”.

 

وتابع: “بسبب قلة عدد ماكينات الصرف الآلي، يؤدى إلى تكدس الأهالى مما يؤدى الى زحام شديد على الماكينة اللي فيها الفلوس وده طبعا بيزود السرقة والناس بتتأذي لما يفضلوا منتظرين المرتب وألا المعاش الشهر كله وفي الآخر يتسرق منه”.

 

وناشد المسئولين، سرعة التدخل وتوفير ماكينات للتيسير على العملاء والمواطنين ورحمتهم من المعاناة أثناء عملية سحب الرواتب والمعاشات.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أرباب المعاشات انتشار الفيروسات صرف المعاشات قرية المفرجية ماكينات الصرف الالي

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