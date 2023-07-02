ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بأسوان حول أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ

شهدت امتحانات الثانوية العامة بأسوان اليوم تباين ردود أفعال الطلاب والطالبات بأسوان عقب أدائهم لامتحان مادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية " علمى علوم أو رياضات " ، والتاريخ بالنسبة للشعبة الأدبية .

وقال ناهد محمد بأن إمتحان الفيزياء جاء فيه الكثير من الأسئلة الصعبة ، وقد جاءت في مستوى الطالب المتفوق حيث أن الامتحان به بعض النقاط بالأسئلة التي تحتاج لوقت طويل للإجابة عليها ، ومن الممكن أن يكون أكثر من نصف الامتحان جاء صعباً ، وكنا نأمل بأن يأتي الإمتحان سهل بعض الشئ ليعوضنا عما سبق من إمتحانات أخرى كمادة الكيمياء والتي جاءت بها صعوبات كثيرة .

الثانوية العامة

بينما أشار أحمد مصطفى بأن امتحان الفيزياء جاء في مستوى الطالب المتوسط في بعض الجزئيات، وفى نقاط وجزئيات أخرى واجهنا صعوبة في الأسئلة ، وكانت تسلتزم وتحتاج وقت طويل للإجابة عليها وتركيز كبير ، والحمد الله على كل شيء.

وفى نفس السياق تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة من الشعبة الأدبية حول مادة التاريخ حيث قال ناصر ياسين بأن الإمتحان جاء به العديد من الأسئلة التى تحتاج إلى تركيز شديد ، وهناك مسائل تتطلب معلومات كثيرة عن المادة العلمية قبل الإجابة عنها .

فيما أوضحت نور محمد بأن إمتحان التاريخ جاء فى مستوى الإمتحان متوسط من حيث الصعوبة والاسئلة سهلة عدا جزئيات كانت صعبة ، وأن هناك أسئلة للنجاح فقط أى يستطيع الطالب الإجابة عن جزئيات من أجل النجاح .

وكان قد توافد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على اللجان الامتحانية صباح اليوم لأداء امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية علوم ورياضيات، والتاريخ للشعبة الأدبية، وذلك وسط اهتمام وتوزيع زجاجات مياه الشرب على الطلاب.

امتحانات

فيما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمرور الميدانى لتفقد عدد من لجان الامتحانات ، والتى تستمر حتى 13 يوليو القادم بإجمالى 26 لجنة رئيسية تضم 7779 طالب وطالبة بمختلف المدارس على مستوى الإدارات الخمس.

وخلال جولته التفقدية داخل مدرستى أسوان الثانوية التجريبية للبنات والتى تضم 509 طالبة داخل 26 لجنة فرعية ، والعقاد الثانوية العسكرية بنين والتى تضم 427 طالب داخل 22 لجنة فرعية ، بمرافقة العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم .

واطمئن اللواء أشرف عطية على توفير كافة الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح والمكيفات وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية ، بالإضافة إلى الاطمئنان على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب .