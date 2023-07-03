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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نهاية غير سعيدة للمتزوجات عرفيا للحصول على المعاش.. العقوبة مفاجأة

الزواج العرفي
الزواج العرفي

تستخدم عدد من السيدات المتزوجات عرفيا الحيل من أجل الحفاظ على معاشها على الرغم من النصوص القانونية التى تؤكد ضرورة وقف المعاش فى حالة زواج الأرملة أو البنت أو الأخت إلا أنهن يلجأن للزواج العرفى للحصول على المعاش، ونقدم من خلال هذا التقرير عقوبة الحصول على المعاش بدون وجه حق فيما يلى:

 

أكد قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات فى مادته 165 على معاقبة من يقوم بالحصول على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات ممايجب الإفصاح عنها بغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه مع مراعاة عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات المصرى أو قوانين اخرى.

 

حالات وقف المعاش طبقا للقانون

تتمثل حالات وقف المعاش فى : وفاة المستحق للمعاش، و  زواج الأرملة أو البنت أو الأخـت، و الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل يساوى قيمة مبلغ المعاش أو يزيد، وفي حالة نقص الدخل عن المعاش، يتم طبقا للقانون صـرف إليه الفرق من تاريخ التحاقه بالعمل.

كما تنص حالات وقف المعاش على: مزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات، ويكون له الحق العودة في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من بداية الشهر التالى لتاريخ ترك تلك المهنة.

وتنص ايضا حالات وقف المعاش على: بلوغ الابن أو الأخ سن الرشد 21 سنة، باستثناء العاجز عن العمل حتى زوال حالة السبب، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو تاريخ بلوغه سن 26 أيهما أقرب.

 إذا توافر شروط للمستحق شروط معاش آخر، وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش أعلى، وكذلك يصرف للابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، على ان تصرف منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى 500 جنيه ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة.

 

التأمينات الإجتماعية السيدات المتزوجات زواج الأرملة قانون التامينات الاجتماعيه قانون التأمينات

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