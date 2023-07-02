كريم حسن شحاته يثير الجدل بشأن هدف فيوتشر الملغي أمام الأهلي

مستغرب من الفار ..

أبدى الإعلامي كريم شحاتة، اندهاشه من إلغاء هدف أحمد عاطف لاعب فريق فيوتشر في شباك الأهلي، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

وقال كريم في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: من وجهة نظري هدف عاطف صحيح في شباك الأهلي، وأنه لا يوجد تسلل عليه عكس قرار حكم اللقاء.

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام فيوتشر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الثانية والثلاثون ضمن منافسات الدوري المصري.

وبهذه النتيجة يحافظ النادي الأهلي علي صدارة الدوري المصري برصيد 69، وارتفع رصيد فيوتشر إلي النقطة 58 محتلا المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الإسماعيلي، يوم الأربعاء المقبل، في الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.