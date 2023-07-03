بعد وفاة اللاعب جو ليندنر.. ماذا يحدث للجسم بسبب المكملات الغذائية؟

أثارت وفاة لاعب كمال الأجسام الشهير وخبير اللياقة الألماني، جو ليندنر، المعروف باسم "Joesthetics" بشكل مفاجيء عن عمر ناهز 30 عاما، جدلا واسعا علي السوشيال ميديا .. خاصة ان سبب الوفاه هو تمدد الأوعية الدموية المفاجئ بسبب تناول مكملات غذائية ..

ونشرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على حسابها في موقع "فيسبوك"، بيانا تحذيريا للرياضيين المصريين، بعد انتشار خبر وفاة ليندنر

وحذرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات من استخدام المكملات الغذائية التي قد تحتوي على مواد محظورة أو مواد ضارة بالصحة، حتى لو لم تكن مكتوبة على قائمة مكونات المكمل الغذائي".

لذلك نستعرض اضرار المكملات الغذائية وخطورتها علي الصحة وفقا لموقع Drugs.



أضرار المكملات الغذائية

⁃ الكثير من هذه المنتجات تباع في الأندية من دون أن تكون مرخصة، ولا نعرف مصدر هذه المنتجات، والتي قد تكون مغشوشة، حيث هناك الكثير ممن ينساق وراءها تحت مسميات غير صحيحة، ولهذا على الرياضيين الابتعاد عنها واقتنائها من الصيدليات تحت وصفات طبية .

⁃ تؤثر الهرمونات سلباً في الجسم، فتسبب ارتفاع ضغط الدم (التوتر الشرياني)

⁃ تسبب اختلال نسبة السكر في الدم،

⁃ زيادة احتمال الإصابة بالالتهابات الجرثومية لانخفاض المناعة

⁃ الإصابة بهشاشة العظام،

⁃ تسبب الاضطرابات النفسية والعدوانية،

⁃ تسبب النمو غير الطبيعي للأثداء عند الرجل مع ضمور البروستانا

⁃ اختلال الدورة عند المرأة ونمو الشعر غير الطبيعي

⁃ تضخم عضلة القلب مع هبوط القلب

⁃ تسبب اختلال تبادل الدهون وتصلب الشرايين

⁃ تؤدي الب تراكم الشحوم على الكبد

⁃ الإصابة بتعتيم القرنية والعدسة،

⁃ الإفراط في تناول المعادن مثل الزنك والفيتامنيات مثل د وفيتامين سى قد يصيبك بالشعور بالتنميل في أوقات مختلفة نظرا لوجود خلل في الجهاز العصبى.

⁃ الإفراط في تناولها يتسبب في انسداد الشرايين، بسبب تراكم السموم الناجمة عن المواد الكيميائية في الدم، ومن ثم تتجمع بين الأوردة، ما يتسبب بدوره في صعوبة وصول الدم بصورة سليمة إلى القلب، وبالتالي الإصابة بضعف القلب

⁃ المنشطات الهرمونية التي قد تكون مماثلة لهرمون الذكورة (التستوستيرون) أو من مشتقاته تؤدي إلى العقم في كثير من الحالات وكذلك ضعف القدرة الجنسية، وضمور الخصيتين.