عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وفاة اللاعب جو ليندنر.. ماذا يحدث للجسم بسبب المكملات الغذائية؟

صدى البلد

أثارت وفاة لاعب كمال الأجسام الشهير وخبير اللياقة الألماني، جو ليندنر، المعروف   باسم "Joesthetics" بشكل مفاجيء عن عمر ناهز 30 عاما، جدلا واسعا  علي السوشيال ميديا .. خاصة ان سبب الوفاه  هو تمدد الأوعية الدموية المفاجئ بسبب تناول مكملات غذائية ..

txt

أستراليا أول دولة تعتمد مواد مخدرة مستخلصة من الفطر السحري لعلاج الاكتئاب

txt

أعشاب طبيعية لعلاج تنميل الأطراف.. وداعا لخدر اليدين والقدمين في الصباح

ونشرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على حسابها في موقع "فيسبوك"، بيانا تحذيريا للرياضيين المصريين، بعد انتشار خبر وفاة ليندنر

وحذرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات من  استخدام المكملات الغذائية التي قد تحتوي على مواد محظورة أو مواد ضارة بالصحة، حتى لو لم تكن مكتوبة على قائمة مكونات المكمل الغذائي".

لذلك نستعرض اضرار المكملات الغذائية وخطورتها علي الصحة وفقا لموقع Drugs.


أضرار المكملات الغذائية

⁃ الكثير من هذه المنتجات تباع في الأندية من دون أن تكون مرخصة، ولا نعرف مصدر هذه المنتجات، والتي قد تكون مغشوشة، حيث هناك الكثير ممن ينساق وراءها تحت مسميات غير صحيحة، ولهذا على الرياضيين الابتعاد عنها واقتنائها من الصيدليات تحت وصفات طبية .

⁃ تؤثر الهرمونات سلباً في الجسم، فتسبب ارتفاع ضغط الدم (التوتر الشرياني)
⁃ تسبب اختلال نسبة السكر في الدم، 
⁃ زيادة احتمال الإصابة بالالتهابات الجرثومية لانخفاض المناعة
⁃ الإصابة بهشاشة العظام، 
⁃ تسبب الاضطرابات النفسية والعدوانية، 
⁃ تسبب النمو غير الطبيعي للأثداء عند الرجل مع ضمور البروستانا
⁃ اختلال الدورة عند المرأة ونمو الشعر غير الطبيعي
⁃ تضخم عضلة القلب مع هبوط القلب

⁃ تسبب اختلال تبادل الدهون وتصلب الشرايين

⁃ تؤدي الب تراكم الشحوم على الكبد
⁃ الإصابة بتعتيم القرنية والعدسة،

⁃ الإفراط في تناول المعادن مثل الزنك والفيتامنيات مثل د وفيتامين سى قد يصيبك بالشعور بالتنميل في أوقات مختلفة نظرا لوجود خلل في الجهاز العصبى.

⁃ الإفراط في تناولها يتسبب في انسداد الشرايين، بسبب تراكم السموم الناجمة عن المواد الكيميائية في الدم، ومن ثم تتجمع بين الأوردة، ما يتسبب بدوره في صعوبة وصول الدم بصورة سليمة إلى القلب، وبالتالي الإصابة بضعف القلب
⁃ المنشطات الهرمونية التي قد تكون مماثلة لهرمون الذكورة (التستوستيرون) أو من مشتقاته تؤدي إلى العقم في كثير من الحالات وكذلك ضعف القدرة الجنسية، وضمور الخصيتين.

جو ليندنر لاعب كمال الأجسام خبير اللياقة الألماني جو ليندنر تمدد الأوعية الدموية مكملات غذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

كشف نبأ مهمًا عن بن شرقي.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن طارق حامد

وحش جدا| هجوم عنيف من شوبير على نجم الأهلي بعد التعادل أمام فيوتشر

قرار مفاجئ من ليفربول يمنح صلاح الضوء الأخضر| هل يرحل أبو مكة؟

موضوعات متعلقة

وصفات فعالة لعلاج التينيا من مطبخك.. الزبادي والثوم الافضل

مخاطر غير متوقعة لشوى اللحم على الفحم .. اخطرها الحساسية وامراض القلب

أقصر طريق لقلب الرجل معدته.. أبراج تفضل الأكل على الحب

أستراليا أول دولة تعتمد مواد مخدرة مستخلصة من الفطر السحري لعلاج الاكتئاب

أعشاب طبيعية لعلاج تنميل الأطراف.. وداعا لخدر اليدين والقدمين في الصباح

عادات نفعلها في الصيف تسبب مرضا جلديا خطيرا.. احذروها

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

أحدث حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل حلوى المسخسخة بمكونات سهلة وسريعة

ترشيحاتنا

روسيا: أمريكا تستعد لعملية استفزازية لتعطيل التطبيع العربي السوري

تحذير خطير من إيطاليا بشأن تداعيات أحداث العنف في فرنسا

ارتفاع عدد ضحايا حادث إدفو - مرسى علم لـ 45 شخصا

تحرّك في الزمالك لـ تجديد عقد محمد صبحي

سند الخير| كيف غيّرت التنمية المحلية حياة ومعيشة الأكثر احتياجا في 9 سنوات

حق الدولة .. حصيلة رسوم وضرائب دخول السينما والملاهي في عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير مكلفة ومفيدة.. طريقة عمل مكرونة بالخضار

لأصحاب الذكاء المرتفع.. هل عثرت على وجه المرأة في 9 ثوان؟

بعد وفاة اللاعب جو ليندنر.. ماذا يحدث للجسم بسبب المكملات الغذائية؟

أسباب إصابة الأطفال بحمو النيل وطرق الوقاية والعلاج

فيديو

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ