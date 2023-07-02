أعشاب طبيعية لعلاج تنميل الأطراف.. وداعا لخدر اليدين والقدمين في الصباح

يعاني الكثير من الأشخاص من أعراض تنميل في الأطراف في كثير من الأحيان ، مما يسبب ثقلا في حركة اليدين خاصة اليد اليسرى أو حركة الساقين وذلك عند الجلوس لفترات طويلة او النوم على اليدين فيشعر الشخص بوجود تنميل في يديه بعد استيقاظه من النوم مباشرة، اما اذا استمر خدر وتنميل اليدين لفترات طويلة دون معرفة سبب واضح لذلك فربما يكون هناك مرض ما يسبب هذه المشكلة لذلك سوف نتحدث في هذا التقرير عن كيفية علاج تنميل وخدر اليدين بالاعشاب وفقا لموقع feastingathome



كيفية علاج تنميل وخدر اليدين بالاعشاب

هناك بعض الأعشاب التي أثبتت فعاليتها في علاج خدر اليدين وبشكل صحي، والكثير من الأشخاص قاموا بتجربتها ووجدوا نتائج مبهرة، ومن أهم الأعشاب التي تعمل على علاج خدر أو تنميل اليدين عند النوم :

الكركم

الكركم يحتوي على مركب الكركمين المساعد على سهولة تدفق الدم.

الكركم يحتوي على الكثير من المواد مضادة للالتهابات، مما يؤدي إلى التقليل من الشعور بالألم الذي يحيط المنطقة المصابة بالتنميل.

القرفة

القرفة تشتمل على معدل كبير من العناصر الغذائية، وأهمها عنصر البوتاسيوم والمنجنيز بالإضافة إلى فيتامين ب مما يعمل ذلك على سهولة تدفق الدم إلى اليدين.

يمكن للفرد أن يتناول كوب القرفة المغلية عند الشعور بالتنميل وذلك يكون في حالة عدم الإصابة بمرض عضوي، أي تناول القرفة يكون عقب الكشف عند الطبيب.



الجنكه بيلوبا

إن عشبة الجنكة بيلوبا تعمل على تحسين ضخ الدم إلى مختلف أجزاء الجسم خلال الدورة الدمويّة، مما يساعد في التخفيف الخدر والتّنميل.

يستطيع الفرد غلي العشبة في الماء ويتم تناولها في الصباح الباكر.

إن هذه العشبة يتم بيعها داخل الأسواق وتكون على شكل حبوب أو شراب.

الجرعة المحددة من هذه العشبة هي تناول 40 مجم، ثلاث مرّات يوميًا.

من الضروري أخذ مشورة الطبيب المختص قبل الإقدام على تناولها.