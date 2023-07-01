فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

تعد الفاصوليا الخضراء أحد أنواع البقوليات وغنية بالعناصر الغذائية، والألياف التي تخفف من التهابات الأمعاء ولها وظيفة مناعية جيدة ، وهي مصدر غذائي مهم للجسم لما تحتويه من فيتامينات ومعادن منها النحاس، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك، والزنك، واللايسين، وهو حمض أميني أساسي، والكثير من البروتينات والألياف.

وفى التقرير التالى سوف نتعرف على فوائد الفاصوليا لصحتك.

فوائد تناول الفاصوليا لصحتك:



ووفقاً لبحث أجرته الجمعية الكيميائية الأميركية، تحتوي الفاصوليا الخضراء على أعلى تركيز لمضادات الأكسدة، تليها الفاصوليا الحمراء والبنية والصفراء والبيضاء.

كما ستحصل على جرعة من المواد الكيميائية المقاومة للسرطان، إذ تحتوي الفاصوليا على نسبة عالية من المواد الكيميائية النباتية المعروفة بنشاطها المضاد للأكسدة، مثل الايسوفلافون (isoflavones) والفيتوستيرول (phytosterols) التي تحمي خلايا الجسم من التلف الذي يمكن أن يسبب الشيخوخة والسرطان.



ويعد كل نوع من أنواع الفاصولياء يتمتّع بخصائص غذائية مختلفة ،على سبيل المثال، تحتوي الفاصولياء الخضراء على ألياف أكثر من العديد من الأصناف الأخرى، وتعد الفاصولياء السوداء والحمراء الداكنة غنية بالبوتاسيوم. ويحتوي الحمص على الكثير من المغنيسيوم.

بالإضافة إلى أن"الفاصولياء غنية بالبروتين النباتي، وهو أكثر صحة لأنه يحتوي على عناصر غذائية أكثر وسعرات حرارية أقل من البروتين الحيواني"

وتتغذى البكتيريا الصحية عليه" ،يمكنك فقدان بعض الوزن، إذ تعتبر الفاصوليا من الأطعمة الغنية بالالياف إذا يمكنك تحاول التخلص من بعض الوزن الزائد لأنها غنية بالبروتين والألياف، وكلاهما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

كما أن كوبا واحدا من الفاصوليا المطبوخة يحتوي على 12 غراما من الألياف و15 غراما من البروتين ، وغالبا ما تستغرق الأطعمة الغنية بالألياف وقتا أطول لتناولها وتحتوي على سعرات حرارية أقل مقارنة بكمية الطعام نفسها، لذلك تعدّ الفاصوليا من الأطعمة الغنية بالطاقة".

ووفق لموقع"healthdirect" تحتوي الفاصوليا الخضراء والبيضاء على أعلى محتوى من الألياف، لذلك يجب إضافتها إلى السلطة أو وعاء حبوب أو تناولها كوجبة خفيفة للحد من الجوع والرغبة الشديدة بين الوجبات ،كما تعزز صحة القلب.

إذ كشفت دراسة أجريت عام 2013 أن الحصول على 7 غرامات إضافية من الألياف يوميا من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الفاصوليا من المصادر الممتازة للمغنيسيوم والبوتاسيوم، وثبت أن كلا منهما له دورا رئيسيا في صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يساعد المغنيسيوم في تنظيم ضغط الدم.

قد يتحسن مستوى الكوليسترول لديك، إذ تقول زيف إن الألياف القابلة للذوبان في الفاصوليا من شأنها أن تساعد في خفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (Low-density lipoprotein) "الكوليسترول الضار" بحوالي 3% إلى 5%.

كما تساعد في استقرار نسبة السكر بالدم، إذ ثبت أن المحتوى الغني بالألياف والنشا المقاوم في هذه البقوليات يساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر بالدم.