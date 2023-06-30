الفرق بين اللحمة الفاسدة والسليمة.. خبيرة تكشف علامات جوهرية

تتعرّض اللحوم كغيرها من المواد الغذائية لعدة أمور يمكنها أن تجعلها فاسدة، بسبب سوء التخزين أو لأي سبب آخر ، مما يجعل تناولها يسبب مشاكل صحية لمن يتناولها ، ورغم ذلك هناك البعض يجد صعوبة في التعرّف على فساد اللحوم أو قد لا يستطيع التفرقة بين السليمة والفاسدة ، لذلك نقدم في هذا التقرير علامات ستعرّفك اللحم الفاسد من الجيّد وققا للدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية والتي اكدت ان هناك عدة علامات تشير الي فساد اللحوم ..



علامات تشير إلي فساد اللحوم

⁃ رائحة كريهة نفّاذة وهي من أبرز علامات فساد اللحوم هو ظهور رائحة كريهة منه حتى ولو كان هذا اللحم طازجًا.

⁃ ملمس لزج للحمة من العلامات البارزة التي تخبرك بأن هذه اللحوم فاسدة لا تصلح للأكل، أن يكون قوامها وملمسها لزجًا، فهذه اللزوجة تدل على وجود بكتيريا ضارة.

⁃ ظهور بقع من العلامات التي تدل على فساد اللحوم، هو ظهور بقع ذات لون أخضر أو أسود على سطح اللحم وهذا يعني أنّ الفطريات بدأت في النمو.

⁃ لون اللحوم يعد أيضًا من الطرق التي يمكن معرفة إذا كان فاسدًا أو جيّدًا، فإذا كان اللحم لونه أخضر أو بني يميل إلى الأخضر فهذا يعني أنه لا يصلح للأكل تمامًا.

⁃ ظهور تصبغات سوداء على اللحم تدل على فساده ونمو الفطريات فيه.

⁃ يكون ملمس اللحم الطازج متماسكاً طبيعياً وبه بعض الليونة، فهو يبقى كما هو عند الضغط عليه، كما يكون رطباً قليلاً، على عكس اللحم الفاسد الذي يكون ليناً جداً وعند الضغط عليه بالإصبع فإن ذلك يترك علامة واضحة عليه كما يكون ملمسه لزجاً، واللزوجة تكون بسبب البكتيريا التي تكاثرت على سطحه والتي تنتج الإنزيمات والمواد التي تغير من طبيعته.

⁃ شم رائحة اللحم هي أسهل طريقة لمعرفة ما إذا كان فسد أم لا.. ولا يوجد للحم الطازج أي رائحة سيئة أو مختلفة عن الرائحة الطبيعية، أما وجود رائحة كريهة، قوية، نفاذة، وواضحة وحامضة دلالة على أن اللحم فسد.. وتنجم هذه الرائحة عن الغازات التي تنتجها البكتيريا.