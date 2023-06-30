بديلة للحوم الحمراء.. أطعمة مهمة للأشخاص النباتين في عيد الأضحى

عيد الأضحي هو عيد اللحمة، ويتناول الجميع اللحوم في هذه المناسبة، لكن هناك أشخاص نباتيون يصبح العيد بالنسبة لهم مشكلة، لأنه يتعارض مع ضوابط النظام الغذائي الذي وضعوه لأنفسهم وملتزمين به، وهو الابتعاد عن مصادر البروتين الحيوانية، لذلك نقدم في هذا التقرير مجموعة من الاطعمة التي تحتوي علي مصادر بروتين نباتي ، ليستمتع بها الأشخاص النباتيين في عيد الأضحى.. وفقا لموقع Very well health

بدائل اللحوم للنباتين في عيد الأضحى



القرنبيط

يُعدّ القرنبيط من الخضار الغنيّة بالألياف ، حيث يحتوي على 10% من الاحتياجات اليوميّة منها، وتُعدّ الألياف غذاءً للبكتيريا النافعة في الأمعاء، والتي تُعزّز صحّة الجهاز الهضميّ، وتُقلّل الالتهابات، وتناول الألياف الغذائيّة قد يُساعد على تعزيز وظائف الجهاز المناعيّ، وضبط الالتهابات، ممّا قد يُقلّل خطر الإصابة بالأمراض المُرتبطة بالالتهابات مثل السكري، والسرطان، وأمراض القلب، وقد ارتبط تناوُل كميّاتٍ كافيةٍ من الألياف في المُساعدة على خفض ضغط الدم، وتحسين حساسية الإنسولين

الكشري

أشهر أكلة مصرية قديمة، ويتكون طبق الكشرى من الأرز والمكرونة والحمص والبصل المقلى، ويغطى كل ذلك بصلة الطماطم والخل والثوم المتاح والمسموح للنباتين، ويفضل الكثير إضافة الليمون إلى طبق الكشري، أو إلى الدقة، وهو ما يعزز امتصاص البروتين النباتي الموجود في العدس لاحتواء الليمون على فيتامين سي ، وتحتوي صلصلة الكشري على مضادات أكسدة مرتفعة القيمة الغذائية، لاحتواء الطماطم على مادة الليكوبين، التي تصنف كأحد أهم مضادات الأكسدة التي تهاجم الخلايا السرطانية .

المحشى

تعتبر أنواع المحشي من كوسة أو باذنجان أو كرنب أو فلفل أو حتى كرنب وورق عنب، جميعها تعتمد فى تكوينها على الأرز والطماطم والبصل وبعض البهارات، لذا فإن تلك الوجبة من الأكلات النباتية،ولكن لا تستخدم بها مرق اللحوم فى طهيه.

العدس

يحتوي العدس على الكثير من البروتين والألياف والعناصر الغذائية الرئيسية التى يحتاجها الجسم، منها الحديد والبوتاسيوم ، ويمكنك لضافته إلى روتين الغداء أو العشاء لأنه مصدر كبير للبروتين. ويعمل العدس على تحسين عمل الجهاز الهضمي، ويقي من اضطراباته وهو مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية وجهاز الدوران ككل ، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

من فوائد العدس المهمة رفع مناعة الجسم، وتقليل الإصابة بالأمراض الالتهابية

البطاطس

تحتوي البطاطس على 33% من احتياجنا اليومي من البوتاسيوم، و8 غرامات من البروتين، و8 غرامات من الألياف، وأقل من غرام واحد من الدهون. وهي مصدر جيد للمنغنيز والمغنيسيوم والفوسفور والنياسين وحمض الفوليك ، كما أن البطاطس من أكثر الأطعمة إشباعا، وانخفاضا في إجمالي السعرات الحرارية، مقارنة بالأرز والمعكرونة، كما تعد البطاطس المسلوقة أكثر إشباعا بـ7 مرات من الكرواسون، لاحتوائها على كمية جيدة من الألياف المهمة لصحة الجهاز الهضمي، حيث تُبطئ الهضم وتقلل الجوع وتعزز الشبع.

المشروم

للمشروم العديد من الفوائد، فهو يساعد على خفض مستويات الكولسترول في الدم ويقوي المناعة وغيرها، ومن أهم فوائد المشروم هو محاربة السرطانات وتقوية المناعة ومن فوائد المشروم أيضاً محاربة السرطانات وتقوية المناعة، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة القوية ،ويعتبر بديلاً رائعًا للحوم، ويمكنك تناوله بشكل مسلوق أو مقلي، فضلا عن إنه منخفض في السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن.