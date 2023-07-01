هذا ما يحدث لجسمك عند تناول لحمة الراس.. فوائد وأضرار

تُعد لحمة الرأس من الأطعمة الشعبية المشهورة التي يعشق الكثيرون تناولها في عيد الأضحى المبارك، وذلك نظرًا لاحتوائها على المزيد من المعادن والفيتامينات، وفيما يلي نرصد لكم فوائد وأضرار الإفراط في تناول لحمة الراس في عيد الأضحى، وفقاً لموقع Healthline



فوائد تناول لحمة الراس

⁃ تعتبر السعرات الحرارية فى لحمة الراس مصدرا جيدا للبروتينات ، ونسبة عالية من الدهون المشبعة.

- غنية بالقليل من السعرات الحرارية.

- مصدرا جيدا للبروتين الحيواني.

- تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

- مليء بالأحماض الدهنية وأوميجا 3 المفيدة للجهاز العصبى.

-تحتوى على المواد المضادة للأكسدة التى تساعد فى حماية المخ والحبل الشوكى من التلف.

- غنية بالحديد والكالسيوم والفوسفور.

أضرار الإفراط في تناولها

- تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول.

- ممنوعة على مرضى الضغط والكوليسترول.

وبالنسبة للأشخاص متبعي الريجيم من الأفضل تناول حوالي 100جرام أي ما يعادل 3 حصص بروتين.

⁃ تعد لحمة الراس"، من أخطر أنواع اللحوم، و ذلك لعدة أسباب أولاً لكونها سريعة الفساد، ولأنها من أكثر الأماكن التي يتواجد فيها الدماء و يصعب تنفيذها، كما أن الجلد نفسه يحتوي على دهون من الداخل و الخارج مما يزيد من نسبة الكوليسترول الضار



- أشار خبراء التغذية إلى أن هناك بعض الأجزاء في لحم الراس يمكن أن تسبب أضرارًا صحية، وتشمل المخ الذي يحتوي على نسب هائلة من الدهون والكوليسترول، الذي يتسبب في مشاكل صحية، خاصة لمرضى النقرس وارتفاع الكوليسترول الضار، مضيفًا أن اللسان أيضًا يحتوي على دهون بنسب مرتفعة.



⁃ لحمة الراس من أنواع اللحوم الموجود بها حمل ميكروبي عالي، كما تتركز في منطقة الرأس دائما خاصة في الحيوانات والأسماك نسب كبيرة من المعادن الثقيلة التي تنتج عن الأعلاف والأغذية ومتبقيات المبيدات والأسمدة، والتي في الغالب تسبب نسبة من المعادن الثقيلة

⁃ زيادة الوزن، حيث إن تناول البروتين بكميات كبيرة تفوق احتياجات الجسم، يؤدي إلى تحويلها لدهون