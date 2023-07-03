أسماء مصابى ومتوفى حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو - مرسى علم

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أسماء مصابى ومتوفى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق إدفو / مرسى علم مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص ، وإصابة 42 شخص أخر .

ضمت قائمة المتوفين كل من قاسم .ع 3 أعوام ، وماجدة .ع عاميين ، علاوة على سيدة .ح 29 عام ، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى إدفو العمومية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث

فيما ضمت قائمة أسماء المصابين كل من فارس .ع ١٢ سنة اشتباه كسر بالساق الأيمن ، وأمنه .ك 38 سنه اشتباه كسر في العمود الفقري، ونورا .ف 16 سنه كدمات متفرقه بالجسم، وهبه .م 19 سنه اشتباه كسر بالحوض، وسعده .ف 21 سنه اشتباه ما بعد الارتجاج، وأمنه .م 20 سنه كدمات متفرقه واشتباه ما بعد الارتجاج، وسلمى .م 20 سنه كدمات بالظهر، ورحمه .م 9 سنين كدمات بالجسم، وعيد .م 11 سنه جروح بفروه الراس، وزينب .م 37 سنه كدمات متفرقه بالجسم، وفاطمه .م 56 سنه كسر بالفخذ الأيمن، ومريم .ح 10 سنوات اشتباه كسر بالكتف الأيسر، وتسنيم .م ٩ سنوات كدمات متفرقه بالجسم ، وميار .ف 13 سنه كدمات متفرقه بالجسم، وحسين .م 13 سنه اشتباه كسر بالساعد الأيمن.

كما أصيب كل من محمد .ف 13 سنه اشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات متفرقه بالجسم، وباتعه .ي 38 سنه اشتباه كسر بمفصل القدم الأيمن، ويحيى .ف 13 سنه اشتباه كسر الركبه، ومصطفى .م ٤٢ سنة اشتباه كسر الفقرات العنقية، وست .ع 70 سنه كدمات واشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وعيده .م 48 سنه اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وهاشم .أ 62 سنه كدمات متفرقه بالجسم، ورشا .م 2 سنه كدمات متفرقه بالجسم، وعائشه .ع 13 سنه جروح وكدمات متفرقه بالجسم، وملاك .م 12 سنه جروح وكدمات، ومحمد .ع 51 سنه كدمات متفرقه بالجسم، وزينب .م 8 سنوات اشتباه كسر باليد اليسرى، وماجده .م 30 سنه جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جهود

وأصيب كذلك أحمد .ع 32 سنه جروح وكدمات متفرقه بالجسم، وصباح .م 47 سنه اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وشاديه .م 22 سنه جرح قطع بفروه الراس، ومادونا .ن 52 سنه اشتباه نزيف بالمخ، ورزان .م سنتين جروح بالجسم، وعيسى .م 23 سنه جروح وكدمات بالجسم، ومدينة .ح 33 سنه اشتباه نزيف بالمخ، ورحاب .م 10 سنوات اشتباه نزيف بالمخ، وفاطمه .م 25 سنه اشتباه نزيف بالمخ، ومايسه .ع سنه اشتباه نزيف بالمخ، وبخيته .ع 25 سنه جروح وكدمات بالرأس، وزينه .م ٩ سنين جروح وخدمات متفرقه بالجسم، وحنين .م 13 سنه كدمات متفرقه بالجسم.

وتم نقل جميع مصابي الحادث إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم ، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.