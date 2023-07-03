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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 42 بحادث تصادم سيارتين بطريق إدفو/مرسى علم|القصة الكاملة

الصور الأولى لحادث
الصور الأولى لحادث طريق إدفو / مرسى علم

نستعرض عبر موقع "صدى البلد " تفاصيل القصة الكاملة لوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق إدفو / مرسى علم مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 42 شخصا آخر.

 

ووقع حادث مرورى إثر تصادم سيارة ميكروباص أجرة رقم ( ٣٦٧٥ ص و ن ) كانت فى طريقها لحضور حفل زفاف، وأخرى ربع نقل محملة بعمال، وذلك بالكيلو 67 بطريق إدفو / مرسى علم البرى مما أودى بحياة الطفلين قاسم عيسى 3 أعوام ، وماجدة عبد الرحمن عامين، علاوة على سيدة حسن سعد 29 عاما، مع إصابة 42 أخرين.

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حادث 

الصور الأولى لحادث طريق إدفو / مرسى علم

حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى حورس الجديد بمدينة إدفو بواسطة 19 سيارة إسعاف منهم 6 حالات تم نقلهم لمستشفى اسوان الجامعى لإجراء جراحات دقيقة لهم في المخ والأعصاب بينما تبقى 34 حالة في مستشفى حورس حالتهم مستقرة ويخضعون لكافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة حيث تتراوح إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية وسحجات متفرقة.

 

وأعرب محافظ أسوان عن تعازيه لأسر المتوفين والذين تم نقل جثامينهم لمشرحة إدفو وهم تحت تصرف النيابة العامة ، مشدداً على تكثيف الرقابة المرورية على طريق إدفو / مرسى علم ومراقبته بالردار لحين الانتهاء من مشروع تطويره ورفع كفاءته لتأمين وتسهيل الحركة السياحية والتجارية بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر.

 

حيث تم البدء فى المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف الطريق فى المسافة من مدينة إدفو وحتى وادى عبادى بطول 12 كم ، وبتكلفة 40 مليون جنيه من إجمإلى 60 كم جارى العمل فيهم بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه، وذلك بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى فيه من الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بتكلفة 45 مليون جنيه، كما يجرى العمل حالياً بالتوازى فى المرحلة الثالثة للطبقة السطحية من الكيلو 30 إلى الكيلو 60 بتكلفة 45 مليون جنيه.

 

فيما ضمت قائمة المتوفين كل من قاسم .ع 3 أعوام ، وماجدة .ع عاميين ، علاوة على سيدة .ح 29 عام ، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى إدفو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

فيما ضمت قائمة أسماء المصابين كل من فارس .ع ١٢ سنة اشتباه كسر بالساق الأيمن ، وأمنه .ك  38 سنه اشتباه كسر في العمود الفقري، ونورا .ف 16 سنه كدمات متفرقه بالجسم، وهبه .م 19 سنه اشتباه كسر بالحوض،  وسعده .ف 21 سنه اشتباه ما بعد الارتجاج، وأمنه .م 20 سنه كدمات متفرقه واشتباه ما بعد الارتجاج، وسلمى .م 20 سنه كدمات بالظهر، ورحمه .م 9 سنين كدمات بالجسم، وعيد .م 11 سنه جروح بفروه الراس، وزينب .م 37 سنه كدمات متفرقه بالجسم، وفاطمه .م 56 سنه كسر بالفخذ الأيمن، ومريم .ح 10 سنوات اشتباه كسر بالكتف الأيسر، وتسنيم .م ٩ سنوات كدمات متفرقه بالجسم ، وميار .ف 13 سنه كدمات متفرقه بالجسم، وحسين .م 13 سنه اشتباه كسر بالساعد الأيمن.

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القصة الكاملة

الصور الأولى لحادث طريق إدفو / مرسى علم

كما أصيب كل من محمد .ف 13 سنه اشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات متفرقه بالجسم، وباتعه .ي 38 سنه اشتباه كسر بمفصل القدم الأيمن، ويحيى .ف 13 سنه اشتباه كسر الركبه، ومصطفى .م ٤٢ سنة اشتباه كسر الفقرات العنقية، وست .ع 70 سنه كدمات واشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وعيده .م 48 سنه اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وهاشم .أ 62 سنه كدمات متفرقه بالجسم، ورشا .م 2 سنه كدمات متفرقه بالجسم، وعائشه .ع 13 سنه جروح وكدمات متفرقه بالجسم، وملاك .م 12 سنه جروح وكدمات، ومحمد .ع 51 سنه كدمات متفرقه بالجسم، وزينب .م 8 سنوات اشتباه كسر باليد اليسرى، وماجده .م 30 سنه جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

 

وأصيب كذلك أحمد .ع 32 سنه جروح وكدمات متفرقه بالجسم، وصباح .م 47 سنه اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وشاديه .م 22 سنه جرح قطع بفروه الراس، ومادونا .ن 52 سنه اشتباه نزيف بالمخ، ورزان .م سنتين جروح بالجسم، وعيسى .م 23 سنه جروح وكدمات بالجسم، ومدينة .ح 33 سنه اشتباه نزيف بالمخ، ورحاب .م 10 سنوات اشتباه نزيف بالمخ، وفاطمه .م 25 سنه اشتباه نزيف بالمخ، ومايسه .ع سنه اشتباه نزيف بالمخ، وبخيته .ع 25 سنه جروح وكدمات بالرأس، وزينه .م ٩ سنين جروح وخدمات متفرقه بالجسم، وحنين .م 13 سنه كدمات متفرقه بالجسم ، وتم نقل جميع مصابي الحادث إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم ، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

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