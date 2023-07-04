سيارة رياضية معدلة هتحبها البنات "شبه باربي".. وبسعر لايصدق |صور

تبحث العديد من الفتيات عن سيارة انيقة المظهر ذات لمسات خاصة، ونجمة هذا الموضوع هي النسخة "فورد برونكو" صاحبة اللون الوردي المميز، والذي يعطي انطباع اقرب للدمية "باربي" الشهيرة، والمفضلة للكثير من الفتيات.

السيارة المعدلة فورد بونكو

وظهرت السيارة فورد بونكو عبر الانترنت، بعد انتشار عدد كبير من الصور لها، وتعد هذه النسخة واحدة من الاصدارات المعدلة، والتي قدمت بواسطة Bayshore Automotive في ولاية فلوريدا الأمريكية.

السيارة المعدلة فورد بونكو

واعتمدت السيارة فورد بونكو المعدلة على طلاء خارجي باللون الوردي، مع لمسات اضافية باللون الابيض، والتي تعطي انطباع بمشاهدة "الدمية باربي"، ولكن مع تصميم عملاق نسبة إلى هذه السيارة الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

السيارة المعدلة فورد بونكو

واستخدم مطور السيارة فورد بونكو جنوط جنوط 20 إنش من طراز Black Rhino، مدعومة باطارات ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، حيث بلغ قياسها 37 إنش مقدمة من Nitto.

السيارة المعدلة فورد بونكو

وحصلت السيارة فورد بونكو على مقدمة خاطفة للانظار، مع استخدام تداخل اللون الوردي والابيض، وعتبات جانبية رباضية تسهل مع عملية الصعود للمقصورة، ووجود شداد أمامي وخلفي باللون الوردي، ومكان مخصص للعجلة البديلة كعادة سيارات برونكو.

السيارة المعدلة فورد بونكو

وتمتعت السيارة فورد بونكو بمحرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 2700 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، بينما ظهرت السيارة من الداخل باطلالة رائعة مع تنجيد المقاعد بالجلد الابيض شكل الماسة، وبخيوط تتسم باللون الوردي.

السيارة المعدلة فورد بونكو

سعر السيارة المعدلة فورد بونكو

تقدم السيارة فورد بونكو المعدلة بقيمة قدرها 89,890 دولار أمريكي.