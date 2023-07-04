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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. بالأحمر الناري.. ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالتها بنطلون شفاف.. دينا داش تطمئن الجمهور على حملها في الشهور الأخيرة حظك اليوم

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

بالأحمر النارى.. ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها

اعتادت الفنانة ياسمين صبرى على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 4 يوليو مهنيا وصحيا وعاطفيا

يتغير حظك اليوم وتوقعات الأبراج 2023 يوميا بسبب تغييرات الكواكب والفلك، ويتنبأ خبراء الفلك ببعض الاخبار الإيجابية لبعض مواليد الأبراج.

بنطلون شفاف.. دينا داش تطمئن الجمهور على حملها في الشهور الأخيرة

اعتادت البلوجر دينا داش على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

بأقل التكاليف.. 5 أنواع من الماسك الطبيعي للبشرة اختاري الأفضل

كشفت خبيرة الطب البديل سلمى الحافظ، عن العديد من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها كماسك للبشرة، ومنها:

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