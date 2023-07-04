نشرة المرأة.. بالأحمر الناري.. ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالتها بنطلون شفاف.. دينا داش تطمئن الجمهور على حملها في الشهور الأخيرة حظك اليوم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

اعتادت الفنانة ياسمين صبرى على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

يتغير حظك اليوم وتوقعات الأبراج 2023 يوميا بسبب تغييرات الكواكب والفلك، ويتنبأ خبراء الفلك ببعض الاخبار الإيجابية لبعض مواليد الأبراج.

اعتادت البلوجر دينا داش على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

كشفت خبيرة الطب البديل سلمى الحافظ، عن العديد من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها كماسك للبشرة، ومنها: