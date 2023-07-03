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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأحمر النارى.. ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها

صدى البلد

اعتادت الفنانة ياسمين صبرى على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

 

وشاركت ياسمين صبرى جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور جديدة لها .

 

وتتميز ياسمين صبرى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

وتعتمد ياسمين صبرى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها

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الفنانة ياسمين صبري الفنانة ياسمين بالاحمر الناري ياسمين صبري ياسمين

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