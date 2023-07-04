بأقل التكاليف.. 5 أنواع من الماسك الطبيعي للبشرة اختاري الأفضل

كشفت خبيرة الطب البديل سلمى الحافظ، عن العديد من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها كماسك للبشرة، ومنها:

1. العسل والليمون: يمكن خلط ملعقة صغيرة من العسل مع عصير ليمونة ووضعه على الوجه لمدة 10-15 دقيقة ثم شطفه بالماء الفاتر. هذا الماسك يساعد على تنظيف البشرة وتفتيحها وترطيبها.

2. الأفوكادو: يمكن سحق نصف أفوكادو وخلطه مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز ووضعه على الوجه لمدة 15-20 دقيقة ثم شطفه بالماء الفاتر. هذا الماسك يساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها.

3. الحليب والعسل: يمكن خلط ملعقة صغيرة من الحليب مع ملعقة صغيرة من العسل ووضعه على الوجه لمدة 15-20 دقيقة ثم شطفه بالماء الفاتر. هذا الماسك يساعد على ترطيب البشرة وتهدئتها.

4. الشوفان: يمكن سحق كمية من الشوفان وخلطها مع الماء حتى يتكون عجينة ووضعها على الوجه لمدة 10-15 دقيقة ثم شطفها بالماء الفاتر. هذا الماسك يساعد على تهدئة البشرة وتنظيفها.

5. الطماطم: يمكن سحق طماطم ووضعها على الوجه لمدة 10-15 دقيقة ثم شطفها بالماء الفاتر. هذا الماسك يساعد على تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة.

وأوضحت خبيرة الطب البديل من خلال تصريحات خاصة لصدي البلد، إنه يجب تجربة الماسكات الطبيعية على جزء صغير من البشرة قبل استخدامها على الوجه بالكامل، والتأكد من عدم وجود أي تحسس أو تهيج، كما يجب تجنب استخدام أي مكون يسبب حساسية للبشرة أو يسبب أي تفاعل غير مرغوب.