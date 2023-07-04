بنطلون شفاف.. دينا داش تطمئن الجمهور على حملها في الشهور الأخيرة

اعتادت البلوجر دينا داش على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.





وشاركت دينا داش جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور جديدة لها لتطمئن جمهورها على حملها فى الشهور الأخيرة.













وتتميز دينا داش بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد دينا داش، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.