طريقة عمل المسقعة على أصولها

المسقعة هي وجبة شعبية في المطبخ العربي والشرقي، وتتكون بشكل أساسي من الباذنجان والفلفل الحار والبصل والطماطم والثوم والليمون والبهارات.

ولتحضير المسقعة، يمكن اتباع الخطوات التالية للشيف دينا علي:

المكونات لتحضير المسقعة

4 حبات باذنجان

4 حبات فلفل حار

2 حبة بصل متوسطة الحجم

3 حبات طماطم متوسطة الحجم

3 فصوص ثوم

عصير ليمونة واحدة

ملح حسب الذوق

فلفل أسود حسب الذوق

1/4 كوب زيت زيتون



الخطوات لتحضير المسقعة

يتم تقطيع الباذنجان والفلفل الحار إلى مكعبات صغيرة، ويتم تركهما جانباً.

يتم تقطيع البصل والطماطم والثوم إلى قطع صغيرة.

يتم تسخين الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

يضاف البصل إلى المقلاة ويقلى حتى يصبح شفافاً.

تضاف الطماطم والثوم إلى المقلاة وتقلى لمدة 3-4 دقائق حتى تصبح الطماطم طرية.

تضاف مكعبات الباذنجان والفلفل الحار إلى المقلاة وتقلى لمدة 10-15 دقيقة حتى يصبح الباذنجان ناضجاً ويتحول لونه إلى اللون البني الفاتح.

يضاف الملح والفلفل الأسود حسب الذوق، ويتم التحريك لضمان توزيعهما بالتساوي.

يضاف عصير الليمون إلى المقلاة ويتم التحريك لمزج جميع المكونات.

يتم إزالة المقلاة من على النار وتقدم المسقعة ساخنة.

يمكن تقديم المسقعة كوجبة رئيسية مع الأرز أو الخبز، ويمكن أيضاً تقديمها كوصفة جانبية مع اللحوم أو الأسماك. بالهناء والشفاء!