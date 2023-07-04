عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المسقعة على أصولها

الخطوات لتحضير المسقعة
الخطوات لتحضير المسقعة

المسقعة هي وجبة شعبية في المطبخ العربي والشرقي، وتتكون بشكل أساسي من الباذنجان والفلفل الحار والبصل والطماطم والثوم والليمون والبهارات.

ولتحضير المسقعة، يمكن اتباع الخطوات التالية للشيف دينا علي:

بإطلالة صيفية.. هلا السعيد في أحدث ظهور عبر إنستجرام

الفلاحين: استلام 3.6 مليون طن من الأقماح حتى الآن

المكونات لتحضير المسقعة

4 حبات باذنجان
4 حبات فلفل حار
2 حبة بصل متوسطة الحجم
3 حبات طماطم متوسطة الحجم
3 فصوص ثوم
عصير ليمونة واحدة
ملح حسب الذوق
فلفل أسود حسب الذوق
1/4 كوب زيت زيتون


الخطوات لتحضير المسقعة

يتم تقطيع الباذنجان والفلفل الحار إلى مكعبات صغيرة، ويتم تركهما جانباً.
يتم تقطيع البصل والطماطم والثوم إلى قطع صغيرة.
يتم تسخين الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.
يضاف البصل إلى المقلاة ويقلى حتى يصبح شفافاً.
تضاف الطماطم والثوم إلى المقلاة وتقلى لمدة 3-4 دقائق حتى تصبح الطماطم طرية.
تضاف مكعبات الباذنجان والفلفل الحار إلى المقلاة وتقلى لمدة 10-15 دقيقة حتى يصبح الباذنجان ناضجاً ويتحول لونه إلى اللون البني الفاتح.
يضاف الملح والفلفل الأسود حسب الذوق، ويتم التحريك لضمان توزيعهما بالتساوي.
يضاف عصير الليمون إلى المقلاة ويتم التحريك لمزج جميع المكونات.
يتم إزالة المقلاة من على النار وتقدم المسقعة ساخنة.
يمكن تقديم المسقعة كوجبة رئيسية مع الأرز أو الخبز، ويمكن أيضاً تقديمها كوصفة جانبية مع اللحوم أو الأسماك. بالهناء والشفاء!

الخطوات لتحضير المسقعة المكونات لتحضير المسقعة المسقعة الباذنجان والفلفل والبصل والطماطم والبهارات والليمون والثوم ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

تعرف على عمر الفنان علاء عبد الخالق عند وفاته

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

أكلات إقتصادية.. طريقة عمل طاجن الفريك بالكبد والقوانص

طريقة عمل فول إسكندراني.. فطار شهي ولذيذ

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

طريقة عمل شوربة الفريك

السعودية .. طريقة عمل الرز الحساوي

طريقة عمل النجرسكو بالدجاج بأقل تكلفة .. زي المطاعم

طريقة عمل أرز بالبسلة والطماطم بدون تسبيك

طريقة عمل المسقعة بالكفتة بمذاق مميز

ترشيحاتنا

حكم قول «تشفعت بجاه الحبيب عليه الصلاة والسلام».. دار الإفتاء توضح

أقصى درجات العنصرية.. تعليق نهاد أبو القمصان على أزمة رضوى الشربيني

غرامة 200 جنيه عقوبة كل من تقلد بصفة نيابية عامة من غير حق

البشرية في خطر.. أدمغة الناس تصغر وذكاءها ينخفض منذ 50 عامًا| خبراء يحذرون

الخضري: إمام عاشور قريب من بيراميدز.. وكولر رفض رحيل ديانج لبلجيكا

داري رموشك.. هل فقد الفنان علاء عبد الخالق بصره قبل وفاته؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داري رموشك.. هل فقد الفنان علاء عبد الخالق بصره قبل وفاته؟

روضة السيدة زينب تشهد ورش ومحاضرات ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل|صور

4 عروض فنية خلال شهر يوليو على مسرح الطليعة| صور

بنطلون شفاف.. دينا داش تطمئن الجمهور على حملها في الشهور الأخيرة

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ