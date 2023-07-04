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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفلاحين: استلام 3.6 مليون طن من الأقماح حتى الآن

صدى البلد

أكد نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبوصدام ، أنه تم استلام حتى الآن نحو 3.6 مليون طن من الأقماح المحليه من المزارعين منذ بدء تسليم الأقماح في أبريل الماضي وحتى الآن  ، من إجمالي  4 ملايين طن قمح  تستهدف استلامها وزارة التموين والتجارة الداخلية  من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي.

وأضاف أبوصدام خلال تصريحات له ، أن عمليات التوريد مستمره بشكل منتظم بدون اية معوقات في جميع أنحاء الجمهورية لتوريد القمح للحكومة لصناعة رغيف الخبز المدعم .


وتم توريد نحو 532 الف طن من الاقماح بمحافظة الشرقيه  ونحو 500 الف طن قمح  من محافظة المنيا ، بالإضافة إلى 88 الف طن من الأقماح من محافظة القليوبية ونحو 203 الف طن من محافظة كفر الشيخ ، و تم توريد حوالي 395 الف طن لصوامع محافظة البحيرة واكثر من 172 الف طن قمح تم توريدها لصوامع محافظة الغربية وتوريد 120 الف طن من الاقماح  تقريبا  لصوامع محافظة المنوفية.

التوريد مستمر

وتابع قائلا : " فيما تم توريد حوالي 172 الف طن لصوامع محافظة الفيوم  ونحو 200 الف طن لصوامع محافظة بني سويف ووصلت كميات القمح المورده الي صوامع محافظة الدقهلية إلى نحو 339 الف طن تقريبا فيما استقبلت صوامع محافظة أسيوط حتي الآن نحو 133 ألف طن من الأقماح وما زال التوريد مستمر حتي شهر أغسطس المقبل".

وأكد نقيب الفلاحين  أن التوريد سيستمر حتى شهر أغسطس المقبل .

الفلاحين استلام الأقماح تسليم الاقماح موسم الحصاد

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