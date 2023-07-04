الكشف عن راتب جيرارد مع الاتفاق السعودي

كشف تقرير صحفي عن راتب المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد مع نادي الاتفاق السعودي.

وكان نادي الاتفاق أعلن أمس الإثنين تعاقده مع ستيفن جيرارد لمدة موسمين، لقيادة الفريق.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن جيرارد سيتقاضى نحو خمسة ملايين دولار راتبا سنويا، تشمل المكافآت والحوافز، إضافة إلى تخصيص خمسة مساعدين في جهازه الفني.



وأضافت أن اختيار أجانب نادي الاتفاق، سيتم بالتشاور بين جيرارد والهولندي إلكو شاتوري، المدير الرياضي للنادي، كما سيحدد جيرارد المباريات الودية الاستعدادية للموسم الجديد.

يذكر أن أخر تجربة للمدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد كانت مع أستون فيلا الموسم المنقضي، وأقيل من منصبه في شهر أكتوبر الماضي بسبب سوء النتائج.