مفاجأة سارة للمقبلين على الزواج.. انخفاض في أسعار الذهب

تواصل أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو حالة الإنخفاض المتتالي حيث شهد المعدن الأصفر حالة تراجع حادة على مدار الساعات القليلة الماضية إلي أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2225 جنيها.

أسعار الذهب الثلاثاء 4 يوليو

وتسجل أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية انخفاض على مستوي جميع الأعيرة فقد وصل عيار 24 إلي 2543 جنيها للجرام وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,531 شراء 2,543

عيار 22 بيع 2,320 شراء 2,331

عيار 21 بيع 2,215 شراء 2,225

عيار 18 بيع 1,899 شراء 1,907

عيار 14 بيع 1,477 شراء 1,483

عيار 12 بيع 1,266 شراء 1,271

الاونصة بيع 78,727 شراء 79,083

الجنيه الذهب بيع 17,720 شراء 17,800

الكيلو بيع 2,531,429 شراء 2,542,857

أهمية أسعار الذهب

وتعد معرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية أمر هام بالنسبة للكثير من المواطنين المقبلين على الزواج ليس ذلك وفقط بل وأيضا للراغبين فى الإستثمار حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للكثيرون.

ويرتبط الذهب بالاقتصاد العالمي وعليه يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للكثيرين فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب انخفاض ليستقر المعدن الأصفر فوق مستوى 1900 دولار للأونصة، وذلك نتيجة وجود التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.

وتتداول أسعار الذهب الفورية عند المستوى 1912 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.3%، وذلك بعد أن انخفض خلال الأسبوع الماضي وسجل أدنى مستوى في 3 أشهر عند 1892 دولار للأونصة.

وخلال النصف الأول من عام 2023 فقد أنهى الذهب التداولات بانخفاض بنسبة 5% بعد أن سجل انخفاض خلال كل من شهر مايو ويونيو منخفضاً من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2080 دولار للأونصة.



ومع الربع الثاني فى عام 2023 فقد سجل الذهب انهيار حيث حيث خسر أكثر من 50 دولار وسجل انخفاض بنسبة 2.5%.

ومع صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي أظهرت تراجع في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي دفع ذاك أسعار الذهب إلى الانخفاض لأدنى مستوى في 3 أشهر عند 1892 دولار للأونصة.

