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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-7-2023

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أسعار اعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 وسط تراجع ملحوظ في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 4-6-2023.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,531 شراء 2,543
عيار 22بيع 2,320 شراء 2,331
عيار 21بيع 2,215 شراء 2,225
عيار 18بيع 1,899 شراء 1,907
عيار 14بيع 1,477 شراء 1,483
عيار 12بيع 1,266 شراء 1,271
الاونصةبيع 78,727 شراء 79,083
الجنيه الذهببيع 17,720 شراء 17,800
الكيلوبيع 2,531,429 شراء 2,542,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

اختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب مكون أساسي للاحتياطات 

يعد الذهب مكونا أساسي للاحتياطات النقدية فى العالم ومنها مصر ،يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.

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