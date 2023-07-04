بعد توليه تدريب الاتفاق السعودي.. جيرارد يطلب صفقة مفاجئة من ليفربول

أكد تقرير صحفي، أن جوردان هندرسون، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، أولى طلبات ستيفن جيرارد في نادي الاتفاق السعودي.

وكان نادي الاتفاق السعودي، أعلن أمس الإثنين، تعاقد مع ستيفين جيرارد لتدريب الفريق، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2025.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية:"، أن التعاقد مع جوردان هندرسون يعد الهدف الأول لـ جيرارد مع الاتفاق في الميركاتو الصيفي.

وأضافت أن جيرارد يستهدف صفقة ثانية من الدوري الإنجليزي، وهي ضم الجابوني بيير أوباميانج، مهاجم فريق تشيلسي.

الكشف عن راتب جيرارد مع الاتفاق:

في سياق آخر ، ذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن جيرارد سيتقاضى نحو خمسة ملايين دولار راتبا سنويا، تشمل المكافآت والحوافز، إضافة إلى تخصيص خمسة مساعدين في جهازه الفني.