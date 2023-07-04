سُنة نبوية مهجورة يغفل عنها البعض.. أزهري يكشف عنها

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سنة نبوية مهجورة تتمثل في سؤال الله تعالى الجنة ثلاثا، والاستعاذة من النار ثلاثا.

وقال الداعية الإسلامي، إن هناك سنة منسية عند كثير من المسلمين، حيث يسأل البعض عن سؤال الله تعالى الجنة ثلاثا والاستعاذة من النار ثلاثا، وقد ثبتت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما واللفظ لأحمد بسنده ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: " ﻣﻦ ﺳﺄﻝ اﻟﻠﻪ اﻟﺠﻨﺔ ﺛﻼﺛﺎ، ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺠﻨﺔ: اﻟﻠﻬﻢ ﺃﺩﺧﻠﻪ اﻟﺠﻨﺔ، ﻭﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺭ ﺛﻼﺛﺎ، ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺎﺭ: اﻟﻠﻬﻢ ﺃﻋﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺭ ". رواه الإمام أحمد في المسند حديث وصححه الشيخ الأرناؤوط.

كما ورد في الأحاديث الأخرى سؤال ذلك سبعا بعد المغرب وبعد الفجر، مشددا على أنه لا حرج في الجمع بين الحسنيين والعمل بهاتين الفائدتين وإن كان حديث الثلاث أعظم ثبوتا.

معرفة الله

كشف الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة للأزهر الشريف، أن أصول الإسلام ثلاثة، أولها معرفة الله، الأصل الثاني: معرفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الأصل الثالث والأخير معرفة الإسلام.



وتابع عبد الرازق من خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: الأصل الأول معرفة الله عزوجل وصفاته وأسمائه، والرضا بالله، والرضا عن الله والرضا مع الله، والرضا لله، بحيث كل أمر هو لله، موضحا أن معرفة سيدنا أنه أعظم خلق الله لذا فالطريق إلى الله يكون من خلال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

وشدد على أن الأصل الثالث وهو معرفة الإسلام يكون في الاستسلام لله رب العالمين.