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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يذهب الفقر ويجلب الغنى .. احرص عليه عقب الصلاة مباشرة

صدى البلد

دعاء يذهب الفقر ويجلب الغنى ..  يبحث كثير من الناس في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ،  عن دعاء يجلب الغنى ، حيث إن البحث عن الرزق وكسب المال أكثر ما يسعى اليها الإنسان ويشغل باله، لما يعانيه من ضيق وحزن وهم، لكن أهم ما يفعله الإنسان لكي يوسع الله له رزقه و اللجوء والتقرب إليه ب الدعاء، لذلك سنوضح لكم فيما يأتي دعاء يجلب الغنى علمه الرسول لابنته فاطمة .

دعاء يجلب الغنى ويذهب الفقر
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال لها قولي: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر.

ومن المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتاد أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم،ويأمر بذلك. رواه الإمام أحمد.

وقد ورد أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك. شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. رواه مسلم.


دعاء الرزق قصير
اللهم رب السماوات والأرض.. إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه.. وبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين.
- اللهم أنت الظاهر والباطن.. أنت ولي في الدنيا والآخرة، امنحني الرزق الوفير الذي يجعلني لا أشقى في الدار الدنيا.. فأنت قلت أدعوني استجب لكم فلا تردنا خائبين. يا رب الكون وبديع السماوات والأرض.. إلى من ندعو سواك، فأنت القادر على إخراج الرزق من باطن الأرض، أو إنزاله من السماء..
-اللهم أرزقنا المال الحلال الذي يغينا، ويسر لنا الأمور العسيرة يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين أرزقني المال الحلال من لدنك.. وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
-اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت). الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه ، الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره ، الحمد لله الذي هو يقينا حين تنقطع عنا الحيل ، الحمد لله الذي هو رجاؤنا يوم تسوء ظنوننا وأعمالنا ، الحمد لله الذي يكشف حزننا عن كربنا ، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا ، الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة.

-اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. *اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
 

دعاء الرزق قصير دعاء يجلب الغنى دعاء يذهب الفقر دعاء الرزق دعاء الرزق الذي لايرد

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