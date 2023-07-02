دعاء لجلب الرزق والمال وسداد الديون، من أسباب زيادة الرزق والبركة كثرة الاستغفار، وليس شرطًا أن يكون كل الرزق مال وإنما صحة وأولاد، قال تعالى "المال والبنون زينة الحياة الدنيا" والرزق سببا للراحة في الحياة، ويكثر البحث عبر جوجل عن دعاء لجلب الرزق والمال وسداد الديون، حتى ييسر الله لنا كل أمر يسير ويزيد من أرزقنا ويصرف عنا الفقر والضيق، وفيما يلي دعاء لجلب الرزق والمال وسداد الديون.



ونقول في دعاء لجلب الرزق والمال وسداد الديون اللهم أني أسئلك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك ” فضل هذا الدعاء في الجزء الأخير من الليل لزيادة الرزق والتخلص من الفقر اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم اقض عنا الدين واغننا من الفقر ” هذا الدعاء لقضاء الدين والحاجة

-اللهم يسر لنا كل الأمور.. وباعد بيننا وبين الذنوب

- اللهم أمنحنا الرزق الوفير.. ثم بارك لنا فيه واستر عيوبنا وتقبلنا بين عبادك الصالحين، دعاء الفرج والرزق اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ودين نبيك.. اللهم يا حنان يا منان أرزقنا السعادة والرضا وفرج عنا الكروب وأرزقنا من أوسع الأبواب، وباعد بيننا وبين الذنوب والمعاصي.

-اللهمّ ربّ السّموات السّبع وربّ الأرض، وربّ العرش العظيم، ربّنا وربّ كلّ شيءٍ، فالق الحبّ والنّوى، ومُنزِل التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيءٍ أنت آخذٌ بناصيته.

- اللهمّ أنت الأوّل فليس قبلك شيءٌ، وأنت الآخر فليس بعدك شيءٌ، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيءٌ، وأنت الباطن فليس دونك شيءٌ، اقض عنّا الدّين واغننا من الفقر.

- اللهم ارزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً من غير كدٍّ.. واستجب دعائي من غير رد.. وأعوذ بك من الفضيحتين: الفقر والدّين.

-اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيّسره، وإن كان كثيراً فبارك فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صلّ على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.

-كما نقول في دعاء لجلب الرزق والمال وسداد الديون لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

-اللهمَّ إنِّي أسْألُكَ بأنَّ لكَ الحَمدَ لا إلَهَ إلَّا أنتَ، المنَّانُ، بَديعُ السَّمواتِ والأرْضِ ، ذا الجَلالِ والإكْرامِ، يا حَيُّ يا قَيُّومُ، إنِّي أسألُكَ.



دعاء الرزق بالعمل والمال

دعاء الرزق بالعمل والمال، كل من يتعرض لضيق أو ديون عليه بالدعاء ومناجاة رب العباد واللجوء إليه طلبا للرزق وصلاح الأحوال، لأن رزق المال والولد من نعم الحياة على العبد، ودعاء الرزق بالعمل والمال، على المسلم أن يستعين به في قضاء حوائجه وصلاح حاله وفك كربه ونقول في دعاء الرزق بالعمل والمال ما يلي.

-اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين ، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك

--اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا».

-اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، وعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، وَهَبَ لَنَا اللَّهُمَّ مِنْ رِزْقِكِ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ، مَا تَصُونُ بِهِ وُجُوهَنَا عَنْ التَّعَرُّضِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَاجْعَلْ لَنَا اللَّهُمَّ إِلَيْهِ طَرِيقًا سَهْلًا، مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ، وَلَا نَصَبٍ، وَلَا مِنَّةٍ، وَلَا تَبِعَةٍ، وَجَنِّبْنَا اللَّهُمَّ الْحَرَامَ حَيْثُ كَانَ، وَأَيْنَ كَانَ، وَعِنْدَ مَنْ كَانَ، وَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِهِ، وَاقْبِضْ عَنَّا أَيْدِيَهُمْ، وَاصْرِفْ عَنَّا قُلُوبَهُمْ، حَتَّى لَا نَتَقَلَّبَ إِلَّا فِيمَا يُرْضِيكِ، وَلَا نَسْتَعِينَ بِنِعْمَتِكِ إِلًّا فِيمَا تُحِبُّ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

-اللهم صلِّ على سيدِنا محمدٍ صلاةً تُنْجيِنا بها من جميع الأهوال والآفات، وتُفَرِّجُ بها عنَّا جميعَ الكُرُبات، وتَقضِي لنَا بها جميعَ الحاجات، وتُطَهِّرُنَا بها مِن جميعِ السيئات، وتَرفَعُنا بها عندكَ أَعلَى الدرجات، وتُبَلِّغُنَا بها أَقْصَى الغاياتِ مِن جميعِ الخيراتِ في الحياةِ وبعد المماتِ يا رب العالمين.

-اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَمَالِ اللهِ وَكَمَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ.

-اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ إِنْعَامِ اللهِ وَإِفْضَالِهِ.

- اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَّ كَمَالِهِ.

- اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً تَلِيقُ بِجَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَكَمَالِهِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَأَذِقْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَذَّةً وَصَالِهِ.

-اللهم صلّ على سيدِنا محمدٍ صلاةً تملأُ بها خزائنَ السّمواتِ والأرضِ نورا، وتجعلُها لنا وللمومنينَ والمومناتِ فرَجَا وفرَحَا وسرورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما..اَللَّهُمَّ بحق هذا اليوم المبارك وأنواره وتجلياته ونفحاته اجْعَلْنَا فِى حِفْظِكَ وَكَنَفِكَ وَأَمَانِكَ وَجِوَارِكَ وَعِيَاذِكَ وَحِزْبِكَ وَحِرْزِكَ وَلُطْفِكَ وَسِتْرِكَ؛ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَإِنْسٍ وَجَانٍ وَبَاغٍ وَحَاسِدٍ, وَمِن شَرِّ كُلِّ ذي شر ، إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.بسم الله الرحمن الرحيم (انا فى كنف الله انا فى كنف رسول الله انا فى كنف ذات الذات الاحدية تحصنت بحصن الله وتامنت بامان الله من شر خلق الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم)اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد الذي ما مسح علي مريض إلا وشفي ولا ضعيف إلا وقوي ولا مكسور إلا وجبر.وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

-اللهم يا من بيده ملكوت السماوات والأرض.. أنت كما أثنيت على نفسك، أرزقنا الحلال الذي يرضيك عنا، وباعد بيننا وبين الرزق الحرام.. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا ينفع، فأنت القادر على منحنا السعادة يا ذا الجلال والإكرام.

يا رب سخر لي كل المخلوقات التي تمنحني الرزق الحلال في الحياة الدنيا.. وسخر لي الأرض والسماء، وأخرج لي رزقي وبارك لي فيه برحمتك التي وسعت سائر الكون والمخلوقات.

- اللهم أرزقني رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه.. وأرحمني برحمتك التي شملت كل شيء، فأنت القادر البر التواب الرحيم. يا رب نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته لأحدٍ من عبادك.. أن تجعل عملنا في الدنيا مباركًا، ورزقنا في الحياة الدنيا حلالًا.. وبارك لنا فيه يا رب العالمين.

-اللهمّ إنّي أسألك العافيةَ في الدُنيا والآخرة، اللهمّ إنّي أسألك العفوَ والعافيةَ في ديني ودُنياي وأهلي ومالي، اللهمّ استر عوراتي وآمن رَوْعَاتي، اللهمّ احفظني مِن بين يَدَيَّ ومِن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذُ بعظمتِك أن أُغتاَل مِن تحتي.



دعاء الرزق قصير

اللهم رب السماوات والأرض.. إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه.. وبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين.

- اللهم أنت الظاهر والباطن.. أنت ولي في الدنيا والآخرة، امنحني الرزق الوفير الذي يجعلني لا أشقى في الدار الدنيا.. فأنت قلت أدعوني استجب لكم فلا تردنا خائبين. يا رب الكون وبديع السماوات والأرض.. إلى من ندعو سواك، فأنت القادر على إخراج الرزق من باطن الأرض، أو إنزاله من السماء..

-اللهم أرزقنا المال الحلال الذي يغينا، ويسر لنا الأمور العسيرة يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين أرزقني المال الحلال من لدنك.. وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

-اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ). الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَنْسَى مَنْ ذَكَرَهُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يُخَيِّبُ مَنْ رَجَاهُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَكِلُ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ إِلَى غَيْرِهِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ يَقِينَا حِينَ تَنْقَطِعُ عَنَّا الْحِيَلُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ رَجَاؤُنَا يَوْمَ تَسُوءُ ظُنُونُنَا وَأَعْمَالُنَا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَكْشِفُ حُزْنَنَا عَنْ كَرْبِنَا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَجْزِي بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَجْزِي بِالصَّبِرِ نَجَاة.

-اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيداً فقربه وإن كان قريباً فيسره وإن كان قليلاً فكثره وإن كان كثيراً فبارك لي فيه. *اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.