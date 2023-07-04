بعد عودة البنوك للعمل.. أعلى 7 شهادات ادخار حاليا| فائدة مرتفعة

ما أعلى شهادة ادخار حاليا؟ يتساءل الكثير من المواطنين وعملاء البنوك عن شهادات الادخار ذات الفائدة المرتفعة الموجودة حاليا وذلك بالتزامن مع عودة البنوك من الإجازة.

وتواصل البنوك العاملة بالدولة، اليوم الثلاثاء، بيع الشهادات مرتفعة العائد لعملائها في أول يوم عمل بعد العودة من إجازة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو والتي امتدت إلى 7 أيام متواصلة.

وتبدأ البنوك عملها من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا وللجمهور من الساعة 8.30 صباحا إلى 3 عصرا يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية الرسمية للجهاز المصرفي.

وفيما يلي نستعرض أعلى 7 شهادات ادخار بالبنوك:

شهادة بنك التنمية الصناعية

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت التراكمي المدفوع مقدما: بسعر فائدة 39% (مجمع) يتم إيداعه في حساب العميل من ثاني يوم شرائها، ويبدأ إصدار الشهادة من أول 50 ألف جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الـ5 آلاف جنيه.

شهادة بنك ناصر الاجتماعى

شهادة ثلاثية تراكمية (للأفراد): سعر الفائدة 22% يصرف العائد في نهاية المدة.

شهادة سنة ونصف (الأفراد): نسبة الفائدة 20% يصرف العائد عند الاستحقاق.

- الشهادة الثلاثية (رد الجميل) لكبار السن من 60 عاماً إلى فوق: سعر الفائدة 17.75% يصرف العائد شهرياً، و19.25% يصرف سنويا، ويبدأ الشراء من أول ألف جنيه.

شهادة بنك QNB الأهلي

- شهادة تحت اسم "أوائل QNB": بسعر فائدة 19% يصرف العائد شهرياً، و19.10% يصرف بشكل ربع سنوي، و19.25% يصرف سنويًا، ويبدأ شراؤها من أول 10 آلاف جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة بنك القاهرة

شهادة (بريمو جولد) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول 10 آلاف جنيه، ثم مضاعفات الألف جنيه.

شهادة البنك التجاري الدولي (CIB)

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت التي يطرحها تحت اسم (Premium): سعر الفائدة 20% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول مليون جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه.

شهادة البنك الأهلي المصري

- الشهادة (البلاتينية) للعائد الثابت أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

- الشهادة (البلاتينية) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

شهادة بنك مصر

- شهادة (القمة) أجل 3 سنوات (للعائد الثابت): بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

- شهادة (ابن مصر 2) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية عليها 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.