صدمة لجماهير الزمالك .. نجم الفريق في الغرافة القطري

اعلن الاعلامي خالد الغندور عن تعاقد الغرافة القطري مع فرجاني ساسي لمدة موسمين .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:".#رسميــــــــاً :

الغرافة القطري يتعاقد مع التونسي "فرجاني ساسي"

بعقد لمدة موسمين قادماً من نادي الدحيل "

أعلن نادي الغرافة القطري، تعاقده مع الدولي التونسي فرجاني ساسي قادمًا من الدحيل.

ورحب الغرافة بلاعبه الجديد، الذي وقع على عقد يربطه بالنادي القطري لمدة موسمين، قادمًا من فريق الدحيل.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت ساسي بعودة محتملة إلى نادي الزمالك، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ولعب ساسي لـ الزمالك بين عامي 2018، 2021، قبل أن يرحل إلى الدحيل القطري في صفقة انتقال حر.