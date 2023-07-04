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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة لجماهير الزمالك .. نجم الفريق في الغرافة القطري

صدى البلد

اعلن الاعلامي خالد الغندور عن تعاقد الغرافة القطري مع فرجاني ساسي لمدة موسمين .

 

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:".#رسميــــــــاً :
الغرافة القطري يتعاقد مع التونسي "فرجاني ساسي"
بعقد لمدة موسمين قادماً من نادي الدحيل "

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نهاية حلم عودته لـ الزمالك.. فرجاني ساسي ينتقل إلى فريق جديد رسميًا

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لاعب مميز للغاية .. سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة المفاوضات لضم فرجاني ساسي

أعلن نادي الغرافة القطري، تعاقده مع الدولي التونسي فرجاني ساسي قادمًا من الدحيل.

ورحب الغرافة بلاعبه الجديد، الذي وقع على عقد يربطه بالنادي القطري لمدة موسمين، قادمًا من فريق الدحيل.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت ساسي بعودة محتملة إلى نادي الزمالك، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ولعب ساسي لـ الزمالك بين عامي 2018، 2021، قبل أن يرحل إلى الدحيل القطري في صفقة انتقال حر.

التونسي فرجاني ساسي الغرافة القطري خالد الغندور

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