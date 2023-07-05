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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنسبة 38.21%.. ارتفاع هائل في معدلات التضخم بتركيا

تركيا
تركيا

أعلن معهد الإحصاءات التركي، اليوم الأربعاء، ارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل كبير بنسبة 38.21% خلال يونيو الماضي على أساس سنوي مقابل صعوده بنحو 39.59% في مايو، وجاء ذلك أقل من توقعات ارتفاع التضخم التركي بنحو 38.85%.

وأضاف معهد الإحصاءات التركي في بيان له، أن مؤشر أسعار المنتجين في تركيا ارتفع أيضا بنحو 40.42% خلال يونيو مقابل ارتفاعه 40.76% في مايو.

وعلى جانب آخر، تراجعت الليرة التركية 0.5%، وتنخفض بذلك الليرة إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي، مواصلة خسائرها المستمرة منذ انتخابات مايو بعد عطلة عيد الأضحى في تركيا الأسبوع الماضي.

وانخفضت الليرة إلى 26.11 ليرة مقابل الدولار من سعر 25.969 الذي اغلقت عليه الأسبوع الماضي، حسبما افادت رويترز.

وانخفضت قيمة العملة أكثر من 28 % هذا العام، وبقدر كبير بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أواخر مايو.

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