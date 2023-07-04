تركيا تكشف موعد زيارة أردوغان للإمارات

أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، الثلاثاء، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور دولة الإمارات، بعد أسبوعين، وسيجري خلالها توقيع اتفاقيات ثنائية شاملة.

وبحسب وسائل إعلام جاء ذلك، خلال تصريحات صحفية عقب اجتماع الحكومة التركية برئاسة أردوغان، نقلتها وسائل إعلام تركية رسمية، تعليقا على زيارة أجراها رفقة جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، قبل أسبوعين إلى دولة الإمارات.

وأشار شيمشك إلى أن التنسيق لتلك الزيارة، يجري عبر وزارة المالية، مشيرا إلى أنهم "قطعوا شوطا كبيرا في العمل الفني الخاص بالاتفاقيات".

وتابع: "سنكمل العمل الفني الخاص بتلك الاتفاقيات، خلال الأسبوعين المقبلين ومن المحتمل أن يقوم الرئيس أردوغان بزيارة دولة الإمارات بعد ذلك".

واستطرد: "من الناحية الفنية أحرزنا تقدما كبيرا ومن المرجح أن يكون هناك اتفاق إطاري شامل".

وحول الزيارة التي أجراها إلى دولة الإمارات رفقة نائب الرئيس التركي، أكد شيمشك أن "الزيارة كانت مثمرة للغاية، حيث التقى الوفد التركي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وأشار إلى "استمرار الوفود التركية والإماراتية في العمل مع بعضها البعض طيلة فترة عطلة عيد الأضحى"، مبينا أن "وفودا كبيرة من دولة الإمارات ستصل تركيا الأسبوع المقبل"، بحسب قوله.

وأضاف: "مع اكتمال الأعمال سيتم رسم إطار عمل زيارة الرئيس أردوغان إلى دولة الإمارات".