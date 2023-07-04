عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تكشف موعد زيارة أردوغان للإمارات

صدى البلد

أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، الثلاثاء، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور دولة الإمارات، بعد أسبوعين، وسيجري خلالها توقيع اتفاقيات ثنائية شاملة.

وبحسب وسائل إعلام جاء ذلك، خلال تصريحات صحفية عقب اجتماع الحكومة التركية برئاسة أردوغان، نقلتها وسائل إعلام تركية رسمية، تعليقا على زيارة أجراها رفقة جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، قبل أسبوعين إلى دولة الإمارات.

وأشار شيمشك إلى أن التنسيق لتلك الزيارة، يجري عبر وزارة المالية، مشيرا إلى أنهم "قطعوا شوطا كبيرا في العمل الفني الخاص بالاتفاقيات".

وتابع: "سنكمل العمل الفني الخاص بتلك الاتفاقيات، خلال الأسبوعين المقبلين ومن المحتمل أن يقوم الرئيس أردوغان بزيارة دولة الإمارات بعد ذلك".

واستطرد: "من الناحية الفنية أحرزنا تقدما كبيرا ومن المرجح أن يكون هناك اتفاق إطاري شامل".

وحول الزيارة التي أجراها إلى دولة الإمارات رفقة نائب الرئيس التركي، أكد شيمشك أن "الزيارة كانت مثمرة للغاية، حيث التقى الوفد التركي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وأشار إلى "استمرار الوفود التركية والإماراتية في العمل مع بعضها البعض طيلة فترة عطلة عيد الأضحى"، مبينا أن "وفودا كبيرة من دولة الإمارات ستصل تركيا الأسبوع المقبل"، بحسب قوله.

وأضاف: "مع اكتمال الأعمال سيتم رسم إطار عمل زيارة الرئيس أردوغان إلى دولة الإمارات".

رسميا.. الإمارات وتركيا يصدقان على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الإمارات تستثمر 50 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة النظيفة

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك الرئيس رجب طيب أردوغان الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

إبراهيم فايق: الأهلي يحصل على توقيع ثنائي فيوتشر.. وكولر يحسم مصير نيدفيد

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

تفريغ مائي غير مسبوق.. عباس شراقي يرصد ارتباكا في تشغيل السدود الإثيوبية

مفاجأة.. سيف زاهر يكشف قرار محمد عبد المنعم بشأن الرحيل عن الأهلي

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

بـ 10 جنيهات.. متى وأين تحصل على أرخص سعر لكيلو الأرز؟

هل أحصل على ثواب الجماعة حال إدراك الإمام في التشهد الأخير

بهذا السعر .. اشتري أفخم سيارات ستروين بالسوق المصري C5 2023

بدء امتحان الاستاتيكا في جميع لجان الثانوية العامة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكلم نفسها على حافة مبنى عال.. ممثلة أمريكية شهيرة تثير جدلا بالشبشب| فيديو

صمم أبجدية مناسبة لعلم الأصوات اللبناني.. ذكرى ميلاد الشاعر سعيد عقل

داري رموشك.. هل فقد الفنان علاء عبد الخالق بصره قبل وفاته؟

روضة السيدة زينب تشهد ورش ومحاضرات ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل|صور

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ