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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. الإمارات وتركيا يصدقان على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

اتفاقية الشراكة الاقتصادية
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملية بين تركيا والإمارات

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، أنها قامت بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا، كما صدقت عليها أنقرة أيضا، وفقا لموقع أرم نيوز.

ومن جانله، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، ثاني الزويدي، إن الإمارات صدقت مع تركيا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهيدا لتفعيلها.

وأضاف الزويدي أن الاتفاقية ستسهم في نمو التجارة غير النفطية وازدهارها بين البلدين إلى ما يتجاوز 40 مليار دولار سنويا خلال خمس سنوات.

وفي شهر أبريل الماضي، وقعت الإمارات وتركيا، على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بما يسهم في تحفيز التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية وخلق الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.

وتستهدف الاتفاقية إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات أي ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية.

وتسهم الاتفاقية أيضا بشكل فاعل في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام وتخلق 25 ألف وظيفة جديدة في البلدين بحلول 2031، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

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