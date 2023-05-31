تاس الروسية: بوتين لا يخطط لزيارة تركيا في الوقت الحالي

أعلن مصدر دبلوماسي مسؤول في أنقرة، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم السفر إلى تركيا في الوقت الحالي، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال المصدر إن تقارير وسائل الإعلام التركية بشأن الزيارة الخاصة مزمعة للرئيس الروسي لـ تركيا غير دقيقة، لافتا إلى أن الزيارة ليست على جدول الأعمال حاليا.

وأضاف المصدر، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيرة الروسي بوتين على اتصال وثيق وسيقرران بأنفسهما متى يمكن أن تتم هذه الزيارة.

وفي وفت سابق، قال هاند فرات، رئيس مكتب أنقرة بصحيفة حريت التركية، على قناة سي إن إن التركية التلفزيونية، إن بوتين سيزور تركيا في زيارة منفصلة وخاصة بعد تنصيب رجب طيب أردوغان، الذي أعيد انتخابه رئيساً لـ تركيا في 28 مايو، ولم تحدد موعد الزيارة.