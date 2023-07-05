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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سائق وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وتوك توك وعربة كارو بأسيوط

مصرع سائق وإصابة
مصرع سائق وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي و توك توك

لقى سائق توك توك مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين في تصادم سيارة ملاكي و توك توك وعربة كارو بطريق قرية موشا بمركز أسيوط.


تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي و توك توك وعربة كارو بطريق قرية موشا ووجود حالة وفاة ومصابين.

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إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة رقم 2516 ي ق ل، وتوك توك بدون لوحات وعربة كارو.
أسفر الحادث عن مصرع " محمد   م. ع" 32 عاماً، سائق التوك توك مقيم قرية موشا، وإصابة 3 آخرين من مستقلي السيارة الملاكي، تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، والتحفظ على الجثة بمكان الحادث تحت تصرف النيابة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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