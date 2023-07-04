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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة سيدتين في حريق منزل بأسيوط

حريق منزل بأسيوط
حريق منزل بأسيوط

أصيبت سيدتان في حريق منزل بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي.
تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في منزل بشارع أولاد خليفة ووجود مصابين.
انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في منزل قديم مسقوف بجريد النخيل والافلاق.

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أسفر الحادث عن إصابة كلا من " محاسن. ح. ع" 57 عاماً، و " وردة. ع. م" 35 عاماً، وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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